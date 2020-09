Daniel Molina Durango

América confirmó su mal momento al caer este sábado 1-0 ante el Deportes Tolima, en Ibagué, resultado que lo deja peligrosamente en la octava casilla con 15 puntos.



Los escarlatas, que jugaron con muchos canteranos, tuvieron un flojo primer tiempo, levantaron en el segundo, pero igual no les alcanzó para arañar por lo menos un punto en el Murillo Toro.



Ya los dirigidos por Juan Cruz venían de empatar en Copa Libertadores ante Universidad Católica, resultado que también los deja en la cuerda floja del torneo internacional.



El primer tiempo en Ibagué fue muy discreto, pero aún así América controlaba al Tolima porque no le daba mayores espacios para llegar a predios de Joel Graterol.



El problema en el equipo escarlata estaba del medio hacia arriba porque se vio muy liviano con tres canteranos como Luis Sánchez, Emerson Batalla y Santiago Moreno, quienes en esa etapa inicial fueron ampliamente superados por los zagueros tolimenses.



El único gol de la etapa inicial llegó a través de una pelota quieta. Jaminton Campaz cobró un tiro libre desde la derecha, Graterol dudó en salir y en el segundo palo Sergio Mosquera le ganó la posición a Jaramillo, para rematar suave y decretar la caída de la valla americana.



Los dirigidos por Juan Cruz tuvieron un respiro desde los 39 minutos con la expulsión del defensa local Sergio Mosquera, pero no les alcanzó para llegar a la igualdad en ese primer tiempo.



En el complemento el técnico americano movió el banco, enviando a la cancha a Rafael Carrascal y a Juan David Pérez, ganando más en actitud especialmente por el aporte del primero, ya que el delantero viene desde hace rato en un bache que precisamente es el que lo ha confinado al banco de emergentes.



América tuvo algunas opciones de empatar el compromiso, con un remate de John Arias a los 54 que controló Álvaro Montero, un zurdazo de Carlos Sierra que dio en el horizontal a los 66 minutos, y a falta de cuatro para el final del encuentro tuvo otra clarísima llegada que neutralizó milagrosamente Montero.



Por mucho que lo intentó América, con un permanente asedio a predios tolimenses en la agonía del compromiso, el 1-0 no se alteró, perdiendo en Ibagué y cediendo terreno en la tabla de posiciones.



Ahora los rojos enfilarán baterías para su duelo del martes por Copa ante Inter de Brasil.

La ficha

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Árbitro: Diego Escalante



Tolima: Álvaro Montero, Jonathan Marulanda, Ánderson Angulo, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Yeison Gordillo, Juan David Ríos, Andrey Estupiñán, Ómar Albornoz, Jáminton Campaz y Juan Fernando Caicedo.

Cambios: Pestaña por Estupiñán (42), Miranda por Campaz (76).

Expulsado: Mosquera (39).

DT: Hernán Torres.



América: Joel Graterol, Daniel Quiñones, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Edwin Velasco, Felipe Jaramillo, Carlos Sierra Jhon Arias, Émerson Batalla, Luis Sánchez y Santiago Moreno.

Cambios: Carrascal por Jaramillo y Pérez por Sánchez (45), Cortés por Moreno (62).

DT: Juan Cruz Real



Gol: 1-0: Mosquera (24).