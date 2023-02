Disposiciones de América de Cali para la celebración de sus 96 años con el doblete en el Pascual

América de Cali celebrará este sábado de forma anticipada su cumpleaños 96 con el doblete programado para la Liga masculina y femenina, donde se espera una fiesta roja en la cancha del estadio Pascual Guerrero.

A primera hora (4:00 p.m.) se tiene previsto el compromiso del equipo femenino rojo que recibe a Llaneros en duelo de la segunda fecha del torneo.

Las escarlatas vienen de ganar en su primera salida a Cortuluá y quiere seguir con la senda del triunfo.

A segunda hora (8:30 p.m.) será el duelo del equipo masculino que dirige Alexandre Guimaraes ante La Equidad.

El elenco americano llega con 6 puntos y una victoria se ubicará en lo más alto de la tabla.

Para el doblete futbolero, América dispuso de una serie de recomendaciones de seguridad para los hinchas rojos que asistirán al estadio Pascual Guerrero.

‎Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 3:00 p.m.



• Inicio del partido América de Cali Femenino vs. Llaneros: 4:10 p.m.



• Inicio del partido América de Cali vs. La Equidad: 8:30 p.m.



• Están habilitadas todas las tribunas con el aforo del 100%.



• Está permitido el ingreso de menores de edad desde los 5 años en las tribunas occidental, oriental y norte. En la tribuna sur solo pueden ingresar mayores de 14 años.



• Se restringe el ingreso de monedas en las tribunas del Estadio Olímpico Pascual Guerrero.



• No se permite el ingreso de personas con ropa alusiva al equipo visitante en ninguna de las tribunas del estadio.



• Está prohibido la quema de cualquier tipo de juegos pirotécnicos (pólvora, bengalas, etc.) en el interior del estadio.



• Si aficionados menores de edad invaden la zona de gramilla o zona 1, sus padres o representantes serán citados para que se presenten a una audiencia y serán multados por infringir la Ley 1453 de 2011.



• Los aficionados mayores de edad que ingresen a la zona de gramilla o zona 1 serán remitidos ante la inspección de Policía de turno y multados por infringir la Ley 1453 de 2011.