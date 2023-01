"Dio muchas vueltas Tulio Gómez, me sentí bananeado": Hugo Rodallega y su frustrado fichaje al América de Cali

Uno de los fichajes más sonoros en este mercado de pases del fútbol colombiano fue la llegada del delantero vallecaucano Hugo Rodallega a Santa Fe de cara a la temporada 2023.

Sin embargo, el arribo de Rodallega a las huestes 'cardenales' dejó un sinsabor en la hinchada de América de Cali que se ilusionó con ver al atacante de 37 años con la casaca escarlata, luego de varios intentos fracasados.

Rodallega anunció en su momento que no se había dado su vinculación porque el técnico Alexandre Guimaraes no dio el visto bueno para su llegada.

Hugo comenzó esta semana labores de pretemporada en la capital de la República y aunque el tema parecía cerrado, el futbolista de nuevo arremetió contra los directivos rojos por su frustrado fichaje.

"Me pareció muy raro que Tulio Gómez me haya dicho que Guimaraes bajo el dedo para mi llegada al América. Hablé con personas cercanas a Guimaraes y me dijeron que le parecía interesante la opción de mi llegada", apuntó Rodallega en charla con el espacio radial Supercombo del Deporte de RCN Radio Cali.

Han sido varios los intentos que Hugo ha hecho para jugar con los 'Diablos rojos' y así cumplir un deseo de su padre que siempre añoró con verlo vestido con la camiseta de América.

"Le pasé los números a Tulio Gómez y dijo que le parecía números alcanzables. Luego me llamó a decirme que Guimaraes había bajado el dedo", acotó.

Rodallega viene de militar en el fútbol brasileño y luego de 17 años retorna a Colombia donde ya fue campeón con Deportivo Cali en 2005.

"Dio muchas vueltas Tulio Gómez, me sentí bananeado", sentenció Hugo Rodallega.