Dio la cara: Juan Carlos Osorio habló de su relación con Tulio Gómez, máximo accionista de América

Juan Carlos Osorio salió al paso este viernes de los rumores que lo distancian del máximo accionista del América, Tulio Gómez, al asegurar que para él y para su familia solo tiene respeto y admiración, y aseguró que si se presentan discrepancias son normales en una relación jefe-trabajador.



"Reconozco que me he pasado de todo en algunas ocasiones y ya se lo reconocí a mi jefe, pero la única intención que me mueve para quedarme en América es el querer ganar un título con el equipo", dijo el técnico escarlata.



Igualmente, el técnico Osorio manifestó que muchas veces lo han interpretado mal y que además no tiene por qué responder por publicaciones que hagan otros.



"A mi me llamó un periodista y con el respeto que todos se merecen, le respondí una pregunta casual que me hizo y eso originó mucha noticia", señaló el timonel.



Agregó que "lo único que puedo decirles es que respeto a don Tulio, a doña Miriam y a Marcela porque son empresarios exitosos y si se presenta una discrepancia, lo veo normal como se puede dar en cualquier otra empresa".



Sobre su continuidad en el banquillo escarlata indicó: "La decisión final la toman ellos, porque son los que invierten. Yo tengo una responsabilidad y es proteger el proyecto deportivo".



Señaló Osorio que "lo único que puedo decirle al hincha del América es que lo que me aferra al equipo es la intención de ganar un título, pero acá pelea no hay".



Osorio manifestó que de ahora en adelante centrará sus esfuerzos para preparar el equipo con miras a lo que viene: "Contra el Caldas voy a utilizar el mejor equipo posible, entendiendo que al frente tendremos un club que viene con buena campaña de la mano del profesor Diego Corredor",



América de Cali enfrentará este domingo al Caldas a las 8:15 de la noche en el Pascual Guerrero. La necesidad para los 'diablos rojos' que requieren de una victoria como local, para romper la racha negativa de cinco partidos sin ganar y acercarse al grupo de los ocho clasificados.