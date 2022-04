América de Cali derrotó en el Pascual Guerrero a Millonarios y volvió al triunfo en la Liga

América de Cali derrotó este domingo 3-2 a Millonarios, en juego de la jornada 15 de la Liga colombiana y regresó a la victoria luego de tres fechas sin sumar de a tres puntos.



El comienzo del compromiso no fue bueno en lo futbolístico. Se dio un partido muy cortado en sus acciones debido al juego fuerte, un hecho que hizo que el cotejo no tuviera el trámite ideal.



La primera aproximación de los locales llegó en el minuto 20. Un saque largo de Joel Graterol agarró mal parada la defensa de Millonarios, el balón que fue en dirección de Joider Micolta, pero el hábil extremo rojo no pudo controlar ante la salida del arquero Álvaro Montero.



La apertura del marcador llegó al 30’. Un cobro de una falta desde sector derecho, la esférica que fue al área de compromiso, Carlos Sierra que llegó al primer sector, conectó de cabeza para sorprender a Montero que estaba adelantado y fue superado en el remate al arco.



América, que a esa altura del juego era más que su rival en la cancha, siguió carburando para tratar de aumentar el marcador.

Al 33’ es nuevamente Sierra que remató desde afuera del área, pero Montero salva de forma magistral con una gran volada.



Sobre el cierre del primer periodo fue Millonarios que se acercó al arco americano.

En el 36’ fue Richard Celis que generó una acción individual dentro del área, pero la jugada terminó inhabilitada por fuera de juego de Jader Valencia.



En el 39’ de nuevo la visita llegó con riesgo. Celis ingresó al área y su remate se fue desviado.

Alberto Gamero movió su equipo, ingresó a Macallister Silva y creció en su fútbol.



La visita fue al frente, pero no tuvo claridad para hacer daño al equipo americano que ayer fue dirigido por Pompilio Páez.

Cuando Millos hacia mejor las cosas llegó el segundo tanto de los ‘Diablos rojos’.



En el 64’ se dio un saque de banda, el balón superó a Juan Pablo Vargas y Sierra en una jugada acrobática de media volea anotó el segundo de la noche.



El elenco rojo, que en esta oportunidad fue equilibrado en su planteamiento táctico, aguantó los minutos finales y dio la puntilla final en el 85’. Un ataque rápido con Daniel Mosquera que dejó en el camino a Llinas y definió a la salida de Montero.



El descuento para Millos llegó en el cierre del juego. En el 90’+1 fue Daniel Ruiz que de tiro penal anotó.

El segundo tanto de la visita se dio un minuto más tarde. Cabezazo de Juan Pablo Vargas, tras un rebote del balón en el travesaño.



Ambos equipos confirmaron nóminas

📋⚽ Nuestro once titular para recibir esta tarde a @MillosFCoficial en el Pascual Guerrero. 🔥 pic.twitter.com/fjv59Eaig8 — América de Cali (@AmericadeCali) April 3, 2022