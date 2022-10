De frente: Saldo en rojo; la escasez de gol tiene al América al borde de la eliminación en la Liga

América ha hecho menos goles de los partidos que ha jugado. ¿Podrá clasificar?



En los tres partidos que le restan, América tendrá que hacer, si quiere clasificar a la liguilla, lo que menos sabe hacer: goles.



Con el arribo de Guimaraes, los ‘Diablos’ ganaron orden táctico, seguridad en la defensa, creación de juego desde la primera línea de volantes y volumen ofensivo. Pero de nada les sirve generar hasta diez opciones de gol por partido si no mandan a guardar la pelota en el arco contrario.



Las cifras de goles a favor del América son pésimas en esta Liga. En los 17 compromisos que han jugado, los rojos han anotado 15 veces, es decir, menos de un gol por partido.



El equipo de Guimaraes es de los que menos goles ha conseguido en el torneo, superando solo a Jaguares (12) y Cortuluá (11), que ya están eliminados.



El ‘goleador’ escarlata es un volante de primera línea, Carlos Sierra, con 3 dianas. Lo siguen el defensa Marlon Torres y los delanteros Gianfranco Peña, Juan David Pérez y Adrián Ramos, cada uno con dos. Y después están, con uno, Alejandro Quintana, Daniel Hernández, Kevin Andrade y Daniel Mosquera.



La baja cuota goleadora del América, paradójicamente, le deja un buen margen de diferencia de goles (4), pues los rojos tienen la valla menos vencida del torneo (11).



Hoy, los ‘Diablos’ están por fuera de los ocho y se quedarán allí si no meten goles. Difícil reto, porque Adrián Ramos, otrora goleador, no anda en buen nivel. A Gianfranco no se le puede recargar esa responsabilidad, porque no es fino todavía frente al arco. Pasa igual con Mosquera. Quintana casi no juega. A Sierra no le ha vuelto a funcionar la media distancia. Y Pérez hace todo bien hasta que llega al arco.



En la entrevista del domingo pasado con este diario, al referirse a la falta de gol, Guimaraes explicaba que una de las características de sus equipos es que el número de goles en total siempre se los distribuyen los jugadores, que no hay un artillero que resalte. El tema, aquí, es que la cuota es muy baja. Marcar 15 goles en 17 partidos es una cifra demasiado pobre para un equipo que busca clasificar. Eso explica que America no sea el equipo con más derrotas en el torneo, pero sí el de mayor número de empates (9), al lado de La Equidad, que tiene exactamente su mismo número de puntos (24).



Esa carencia de gol ha vuelto ansioso al equipo. Se le nota en la cancha. En las decisiones que toman los delanteros en la última jugada. Y la única manera de revertir esa situación es afinando la puntería en los entrenamientos y decidiendo con más inteligencia y calma frente al arco contrario. Un goleador, está claro, no lo tiene el América. La pregunta es: ¿Alcanzarán los tres juegos que restan para corregir y hacer lo que menos han sabido hacer los jugadores a lo largo del torneo?



Este lunes festivo, los ‘Diablos’ visitarán a Alianza Petrolera con la obligación de ganar. Luego recibirán a Pasto y cerrarán en la casa de Unión Magdalena. En el papel, los tres rivales no tienen buenas cifras en los goles encajados (los supera el América), pero se llevan por delante a los rojos en los goles marcados. ¿Aparecerán los artilleros escarlatas o se quedará el saldo en rojo? Ramos y compañía tienen la palabra.



@cjotapolania



Nota: estaré ausente de estas páginas durante mis vacaciones. Seguiremos en contacto.