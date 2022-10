¿Cómo se perdió la Libertadores del 87?: 35 años de la derrota de América ante Peñarol (Opinión)

Este 31 de octubre se cumplen 35 años de la derrota más dolorosa en la riquísima e insuperable trayectoria del más ganador de los técnicos colombianos, el médico Gabriel Ochoa Uribe, y por supuesto que ha sido el mayor dolor relacionado al fútbol que los de hueso rojo hemos sentido en nuestra vida.



¿Cómo pudo perder el América esa final del 87? Hay que devolvernos en el tiempo y tratar de encontrar las respuestas. Haciendo este ejercicio entenderemos que la derrota en Santiago comenzó a concretarse antes de ese 31 de octubre, tal como lo dice Kahlil Gibran:

“Elegimos nuestras alegrías y tristezas, mucho antes de que las experimentemos”.



Después de la gran participación en la edición de 1983, quedaba claro que, con la dirección técnica del médico, la gestión administrativa de Doña Beatriz y Pepino, y la billetera de Miguel, se podía lograr lo que, hasta ese entonces, ningún equipo colombiano había logrado: ser campeón de la Copa Libertadores de América.



Para 1987 se sentía en el aire un ambiente de cambio, de haber llegado a un punto bisagra para el fútbol colombiano, para sus máximos protagonistas y en especial, para el médico Ochoa y su América de Cali. Ambos tenían una diana en sus espaldas, de cuya amenaza habían podido salir airosos durante cinco temporadas, pero ya en el 87 iba a ser imposible repelerla una vez más. Al igual que sucediera en 1977, en 1987 comenzaron a llegar nuevos protagonistas destinados a alterar el Statu Quo del fútbol profesional colombiano. ‘Pacho’ Maturana asumía como técnico en propiedad de Atlético Nacional, el ‘Chiqui’ García como técnico de Millonarios, Pinto como técnico de Santa Fe y Julio Comesaña como técnico del Cali. Todos tenían un enemigo y un objetivo en común: el América de Cali. De la misma manera como en el 77 ‘Millos’ comenzó a perder su hegemonía, diez años más tarde había llegado el turno para que el América perdiera la suya.



Las primeras siete estrellas del América, su génesis de equipo chico y sufrido a uno de los más importantes del país, tienen un responsable directo. Por encima de ‘Willy’, de Freddy, del ‘Pipa’, de Cabañas, de Gareca, de Falcioni, de Pascuttini, del Barby Ortiz, de Gilberto Cuero, de Montanini y de “la Fiera” Cáceres, la más grande figura del América en todos los tiempos es Gabriel Ochoa Uribe.



De eso no hay, ni habrá duda alguna. Lamentablemente, el médico también fue el principal responsable de la dolorosa derrota en la final de 1987, porque tomó tres decisiones que le costaron al América ganar la Libertadores. La primera decisión la tomó años antes de disputarse los tres partidos con Peñarol y años antes de llegar a las finales, puntualmente a comienzos de 1982, alineado con lo que sostiene Gibran.



El 20 de diciembre de 1981, Pascuttini disputa su último partido oficial con el América. Para su reemplazo se escogió a un central de baja estatura, muy dúctil con el balón, con gran sentido de ubicación en la cancha, rápido en el anticipo y con un aceptable juego aéreo. Víctor Espinoza era el elegido para ocupar el lugar de Pascutini en la cancha. Arropado por Reyes, Gerardo, Juan Caicedo, Pitillo y Chaparro, Espinoza no desentonó en sus primeras dos temporadas, pero a medida que la columna vertebral fue perdiendo pieza tras pieza, sus limitaciones se hicieron evidentes, pero lo que más quedó en evidencia era lo más obvio: no era un jugador del nivel de Aurelio José Pascuttini.



Ninguno de los centrales que el médico alineó en las dolorosas tres finales estuvo a la altura de ‘Pascuto’, ni a la del “Hombre de Hierro”. Solo hasta 1989, cuando se trae de Santa Fe a Jorge Raúl Balbis, América tuvo de nuevo un central de categoría, pero ya para 1989 las finales se habían perdido. En 1990 se completa la columna vertebral de nuevo cuando del Junior llega Alexis Mendoza y Pimentel regresa para cumplirle al médico la promesa que le había hecho en 1984, “yo vuelvo al América.”

David Ocampo, fiel hincha de América de Cali que vive en Bogotá. Foto: archivo personal de David Ocampo

¿Por qué el médico nunca reemplazó a Pascuttini ni a Reyes con dos centrales de esa misma categoría y jerarquía? ¿Sería por respeto al trabajo del ‘Tucho’? Dinero había de sobra en esos años, pero recomendar la contratación de un central de cartel habría sido una forma tácita de descalificar el trabajo del ‘Tucho’ y el médico Ochoa siempre fue un tipo de lo que en fútbol se conoce como “códigos”. Fueron esos mismos códigos los que lo llevaron a tomar una segunda decisión, esta también antes de la enorme tristeza de la final con Peñarol, pero tan solo unos meses.



Llegado 1987, Anthony De Ávila y Alex Escobar se habían consolidado en el plantel y el nivel del Pipa durante el primer semestre del año había sido extraordinario, siendo una ficha clave para el equipo. Tristemente, el Pipa incurrió en unos actos de indisciplina y el médico autoriza su préstamo al Unión de Santa Fe argentino para todo el segundo semestre. Y vaya si la ausencia del Pipa se sintió en la final, en particular en los partidos de Montevideo y de Santiago.



Solo un cambio hizo el médico en Montevideo, en esa noche del 28 de octubre del 87, al ingresar Hernán Darío Herrera por Willy. Era un partido hecho a la medida del Pipa, pero en la nómina del equipo había buenas opciones para impedir el aluvión aurinegro, lo que nos lleva a la tercera decisión, tomada durante el fatídico tercer partido en el estadio Nacional de Santiago de Chile, y la cual no puede ser considerada de manera diferente a lo que en realidad fue: ¡Un error monumental!



Ricardo Gareca debe salir del partido lesionado y el médico no echó mano de algún jugador ofensivo que pusiera el balón en el piso y generara fútbol al lado de Willy y Battaglia. Al menos en Montevideo había hecho ingresar al “Arriero de Oro”, pero en Santiago en vez de mandar a la cancha a un Hernán Darío Herrera, a un Alex Escobar, un Orlando Maturana, un Norberto Peluffo, un Julio César Uribe, el médico decide ingresar al discretísimo Enrique Simón Esterilla.



Muerto el fútbol solo quedaba aguantar. América en su terreno. Peñarol encimándolo, con el recuerdo de haber ganado en ese mismo escenario dos veces la Copa Libertadores, y al meter a Esterilla el médico le regaló la iniciativa uno de los equipos más grandes del continente y todos sabemos (¡y quisiéramos no recordar!) lo que pasó al llegar a los 15 minutos del segundo periodo del tiempo suplementario.



Y acá la razón más dolorosa de aceptar: le faltó jerarquía. Esto se hizo aún más evidente en los años post-Ochoa, pues América solo jugó una final más de la Libertadores, que también perdió, teniendo una columna vertebral sólida y de talla internacional, y siendo dirigido por un técnico más ofensivo que el médico Ochoa.



Miguel Rodríguez Orejuela no pudo cambiar el ADN del América: un equipo chico y sufrido en pos de su victoria iluminada, y ésta a nivel internacional, no llegó. ¿Llegará algún día? Ojalá porque estas hermosas palabras de Umberto Valverde siguen vigentes:



“¡Ay! César Vallejo, mi corazón está herido. Pero sea como sea, sin poder olvidar nunca esa final desagradecida, esta pasión aberrante y enfermiza que se llama América se abre paso en la sangre y renace con el día, en la hermosa mañana de una ciudad que es nuestro pasado, nuestro presente, y nuestro futuro. Ahora y siempre”



¡Y DALE, ¡Y DALE, Y DALE ROJO DALE!