¡Arranque de lujo! América de Cali mostró autoridad al vencer a Junior en su primera salida 

Ricardo Micolta Angulo

América, dirgido por el profesor Juan Carlos Osorio superó (3-1) el sábado a primera hora al Junior de Barranquilla, en la cancha del Pascual Guerrero.



Mateo Ortíz, Rodrigo Ureña y Adrián Ramos anotaron para los ‘diablos rojos’. Por Junior marcó Juan David Rodríguez.



La era Osorio en Liga



El sueño de los hinchas americanos por ver a Juan Carlos Osorio dirigiendo en la Liga se cumplió y de qué forma. Una tarde de ensueño donde los escarlatas estuvieron a la altura del juego y consiguieron remontar un 0-1 en contra, para terminar ganando 3-1 frente al encopetado Junior de Amaranto Perea.



No fue un partido sencillo y hasta tuvo sensaciones extrañas si se analiza la forma en cómo el profesor Osorio paró el once inicial. Lógicamente su manera de cómo preparó el juego partió del hecho de que para esta ocasión pudo usar a varios de los refuerzos, algo que no le fue posible en su debut internacional frente a Paranaense por un tema administrativo.



De este juego frente a los barranquilleros, América logró mostrar varias facetas del fútbol que el técnico espera desarrollar durante el campeonato. Comenzando con el juego directo y el trabajo por las bandas con Déinner Quiñones, la figura del compromiso.



A pesar de que se equivocó, no se puede dejar pasar el carácter de Carlos Cortés Barrerio al momento de cobrar el tiro penalti, en el primer tiempo. Si bien no fue ejecutado de forma ideal, el hecho que un joven de 19 años con pocos partidos haya tomado la iniciativa para pegarle a la pelota, deja clara su personalidad y las ganas de mostrarse frente a Juan Carlos Osorio.



Es importante tener en cuenta que es el primer partido del santarrosano con América, en Liga, y que en este comienzo va a ser importante encontrar las mejores fórmulas para afrontar esta segunda parte del 2021.



“El equipo jugó y compitió de principio a fin, no se puede negar que ellos estuvieron con un jugador menos, pero supimos encontrar el espacio libre y al final ganamos de una manera justa", manifestó Osorio.



La expulsión de Gabriel Fuentes fue el punto de inflexión para la remontada del sábado en el Pascual. Si bien ya los escarlatas comenzaban a mostrar mejor desarrollo ofensivo con el ingreso de Adrián Ramos y Cristian Arrieta, la ausencia del lateral izquierdo en el Junior le abrió la puerta al América por ese sector y atacar la zona que fue cubierta por Freddy Hinestroza.



En ese punto se notó la mano del técnico y con la ubicación de Quiñones, el respaldo de Arrieta y los movimientos ofensivos de Ureña, Ramos y del juvenil Ortíz, hicieron posible voltear el 0-1 y terminar ganándolo.



América maneja un buen proceso con las categorías inferiores y con la ayuda del profesor Osorio, quien les brinda el respaldo para jugar, podríamos estar al frente del un nuevo comienzo para los escarlatas.

Lo que viene para el rojo



América de Cali viajó ayer a Brasil para enfrentar mañana a las 7:30 de la noche al Atlético Paranaense, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.



El técnico Juan Carlos Osorio no podrá contar con los refuerzos para este duelo copero y deberá remontar como visitante el marcador de 1-0 en contra, que se dio en la ciudad de Pereria.