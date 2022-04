América visita esta tarde a Jaguares con la obligación de ganar para no quedar eliminado en Liga

América de Cali pende de un hilo para aspirar a la clasificación a los cuadrangulares de la Liga 2022. Los ‘Rojos’ visitan esta tarde (4:00 p.m) a Jaguares en la ciudad de Montería, en busca de tres puntos de oro.



Perder no es una opción.

El cuadro escarlata viene de empatar en casa (1-1) ante el Deportivo Cali por el clásico; partido donde se salvó de la eliminación de la Liga. El equipo de Alexandre Guimaraes necesita sumar. En caso de una derrota, se estaría despidiendo de entrar a los ocho clasificados. Quizás le quedaría una compleja opción matemática.



“Contra Jaguares es un partido clave y debemos ir con todo para conseguir los tres puntos y seguir alimentando la posibilidad de clasificar”, expresó el técnico.



Por otro lado, el cuadro escarlata continúa en esta fecha con bajas en la nómina. Sin embargo, para este encuentro ante los ‘Felinos’, el volante español Iago Falque regresa a la convocatoria.



“Hemos armado planteles para cada partido de acuerdo con la recuperación del grupo y los descansos que se han dado, como a Sierra, Pino y Larry. Iago Falque está disponible para viajar”, dijo el entrenador rojo.



El volante Juan Camilo Portilla no estará en el encuentro contra Jaguares debido a una lesión. El técnico brasileño aseguró que seguirá con una formación alterna. “Hasta que no vuelvan Marlon o John (García), tenemos que seguir usando jugadores en posiciones que no son habituales”.



Este sería el cuarto partido de Guimaraes dirigiendo a los rojos desde su regreso al equipo. En su tercera aparición con América cayó en casa contra Unión Magdalena 1-2 por la Copa Colombia. Es necesaria la victoria ante Jaguares para alzar los ánimos en el cuadro americano y darle un reverso al marcador en el partido de vuelta contra el ‘Ciclón’ por la Copa.



Oportunidad de brillar

Dentro las otras novedades del América, el delantero David Lemos volvió a las canchas luego de una lesión sufrida en unos de los entrenamientos de pretemporada con el América de este 2022.



Lemos sumó sus primeros minutos por Liga con los ‘Escarlatas’ contra el Deportivo Cali por la fecha 16.



“El tema del temor de volver, creo que lo he manejado bien, lo estoy disfrutando. El tema de ir al choque, hay que ser responsable al momento de ir, medirse bien y entender que vengo de una para larga. La responsabilidad es lo primero”, dijo.



El putumayense de 26 años aseguró que ha recibido la confianza del técnico y está tranquilo en lo que resta con el equipo para este semestre.

“El ‘profe’ me pide que me asocie bien con Adrián, por ahora no me ha pedido alguna función especifica en el campo en los minutos que he entrado. Creo que ha entendido que tengo que tener minutos y agarrar el ritmo de juego. Yo quiero aportar muchos goles al equipo, eso es lo que vine a hacer”, señaló.



Por último, el ex Once Caldas elogió al delantero y capitán Adrián Ramos: “Para mí es un honor entrar a la cancha con la camiseta de América y jugar al lado de Adrián Ramos, es un sueño”.



En el historial, América de Cali y Jaguares se han enfrentado en 9 ocasiones por la Liga. Los ‘Diablos rojos’ fueron victoriosos en 2 encuentros. Han empatado 4 veces y Jaguares se ha llevado el triunfo en 3 oportunidades. América nunca les ha ganado a los ‘Felinos’ en Montería.



Ficha técnica:

Estadio: Jaraguay de Montería

Capacidad: 12.000 aficionados

Árbitro: John Hinestroza



Posibles Formaciones:

Jaguares: Jorge Soto, José Pérez, Iván Scarpeta, Geremías Meléndez, Nelino Tapia, Rafael Bustamante, César Carrillo, Jhonier Viveros, Maicol Balanta, Juan Castellano y Pablo Rojas.

DT: Hernando Patiño.



América: Joel Graterol, Éber Moreno, Edson Acevedo, Elvis Mosquera, Bryan Vera, Luis Paz, Javier Mateo Ortiz, Daniel Hernández, Luis Sánchez, Alejandro Quintana y Adrián Ramos.

DT: Alexandre Guimaraes.