América visita esta tarde a Equidad con la obligación de conseguir la victoria

América de Cali se juega esta tarde (6:00 p.m.) frente a Seguros La Equidad sus últimos cartuchos para buscar uno de los cupos para los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio están obligados a conseguir la victoria, pues el margen de puntos para la clasificación se redujo drásticamente, después del empate frente al Alianza Petrolera la semana pasada en el estadio Pascual Guerrero.



En este momento los ‘Diablos rojos’ se encuentran en la posición 11 con 23 puntos, por debajo de Alianza Petrolera, que es séptimo con 26; Envigado (octavo con las mismas unidades), Bucaramanga (noveno con 25) y Santa Fe (décimo con 24).



“Hay una gran oportunidad para competir, son rivales muy grandes (Equidad, Pasto y Pereira), y aquí demostraremos que podemos progresar y ganar”, dijo el técnico Osorio en conferencia de prensa.



Su rival, Equidad, está ubicado en la casilla 15 con 19 puntos y América deberá responder con la tarea de ganar de visitante, pues seis de los nueve puntos que le restan por Liga se disputarán por fuera del Pascual Guerrero.



Los lesionados

América de Cali no podrá contar para el juego frente a Equidad con varios de sus futbolistas por problemas físicos.



El primero de ellos es el lateral derecho Cristian Arrieta, quien sufrió una fatiga muscular y no podrá estar para el juego del sábado.



Igualmente, el lateral izquierdo Héctor Quiñones padece una inflamación en una de sus rodillas y se estima que para el lunes vuelva a realizar trabajos con el equipo principal.



El caso más grave es el del mediocampista antioqueño Daniel Hernández.



El médico del club, Carlos Restrepo, se refirió a su caso diciendo: “Daniel presentó una nueva lesión del recto femoral y estará en departamento médico entre 4 a 6 semanas”.



Compleja la situación para un futbolista que solo ha jugado dos partidos en este segundo semestre del 2021.



Gustavo Torres fue sancionado

Juan Carlos Osorio confirmó ayer que el delantero Gustavo Torres fue sancionado por atentar contra la disciplina del club.



“Torres cometió un acto de indisciplina y yo decidí por la salud del grupo apartarlo de la convocatoria”, dijo el santarrosano.



No es la primera vez que el delantero se ve involucrado en este tipo de comportamientos. En su paso por Atlético Nacional el mismo Osorio lo había apartado de la institución por su mal comportamiento fuera de las canchas.