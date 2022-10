América recibe esta noche a Jaguares con la obligación de ganar para seguir con vida en la Liga

América está obligado a sumar de a tres puntos en los partidos que le quedan, y esta noche debe comenzar con ese reto, si quiere clasificarse para la siguiente fase de la Liga colombiana.



Los rojos de Cali, que hoy se miden a Jaguares en el Pascual por la fecha 17, están parcialmente por fuera del grupo de los ocho con 23 puntos, a cuatro jornadas de definirse los clasificados a cuadrangulares.



El equipo en sus últimos tres compromisos solo ha sumado dos puntos, empates ante Millonarios y Nacional, y la derrota frente al Deportivo Cali en el clásico.



El triunfo no le garantizaría al América meterse de nuevo a los ocho porque habría que esperar otros resultados, pero por lo menos le permitirá estar muy cerca del gran objetivo que es la clasificación.



Para esta noche, América deberá enderezar su rumbo, pero antes la tarea será afinar la puntería para no desaprovechar tantas oportunidades, como las que desperdició en el derbi vallecaucano.



Es posible que se presenten cambios en la formación titular, con la idea de buscar un revulsivo.



Por lo pronto hay tres bajas confirmadas, por expulsión las de John García y Juan Camilo Portilla, y por un permiso especial la de Joel Graterol. Al primero lo reemplazaría Elvis Mosquera, por el segundo estaría Dídier Pino y al arco llegará Diego Novoa.



Guimaraes también introduciría otras variantes que podrían ser los ingresos de Daniel Mosquera y Daniel Hernández por Gianfranco Peña y Déinner Quiñones, en tanto que Daniel Quiñones jugaría como lateral izquierdo en caso de que Brayan Vera y Nicolás Giraldo no se alcancen a recuperar de problemas musculares.



El rival de América, Jaguares, viene de empatar con La Equidad.



Ficha técnica:

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 8:05 p.m.

Árbitro: Edilson Ariza



Probables formaciones



América: Diego Novoa, Esnéyder Mena, Kevin Andrade, Elvis Mosquera, Daniel Quiñones (Vera o Giraldo), Dídier Pino, Carlos Sierra, Daniel Hernández, Juan David Pérez, Adrián Ramos y Daniel Mosquera.

DT: Alexandre Guimaraes



Jaguares: Jorge Soto, Jaime Díaz, Iván Scarpeta, Geremías Meléndez, Mauricio Castaño, Daniel Padilla, Elián Villalobos, Juan Carlos Castellanos, Duván Rodríguez, Jhonier Viveros y Jarlin Quintero.

DT: Alexis Márquez.