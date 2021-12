América femenino viaja este fin de semana para enfrentar la Brasil Ladies Cup

América de Cali femenino comenzará este 12 de diciembre su participación en la Brasil Ladies Cup, campeonato que se realizará en territorio brasileño.



Las escarlatas están el grupo B, donde enfrentarán a Internacional el domingo a las 8:00 de la mañana. Después se medirán con Sao Paulo y terminarán ante Ferroviária. Por su parte el grupo A están Palmeiras, Santos, Flamengo y River Plate.



El mejor equipo de cada zona avanzará a la final por el título del torneo de verano, la cual se jugará el próximo 19 de diciembre. Estos juegos se podrán disfrutar a través del canal Win Sports.



A continuación la programación de América femenino:



Domingo 12 de diciembre



Internacional vs. América

Hora: 8:00 a.m.



Martes 14 de diciembre



América vs. Sao Paulo

Hora: 4:00 p.m.



Jueves 16 de diciembre



Ferroviária vs. América

Hora: 8:00 a.m.

📋⚽ Esta es nuestra plantilla viajera para afrontar @BrasilLadiesCup. ¡VAMOS TODOS JUNTOS! 🇦🇹

#SentimientoEscarlata 👹 pic.twitter.com/Hoo3WJ4xyw — América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) December 9, 2021