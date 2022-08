América de Cali visita a Once Caldas en busca de su segunda victoria consecutiva en la Liga

Alentado por su importante victoria en la fecha pasada 2-1 contra el Atlético Junior en el estadio Pascual Guerrero, América buscará este viernes un nuevo triunfo, cuando visite al Once Caldas en el Palogrande de Manizales, por la novena jornada de la Liga colombiana.



Para este juego, el técnico rojo, Alexandre Guimaraes, utilizaría la nómina base que ha venido jugando y que aún no pierde en la Liga.

América es noveno en la tabla de posiciones con 10 puntos.

Por su parte, el Once Caldas ocupa la cuarta casilla con 13 unidades, luego de perder en la fecha pasada frente al Deportivo Pasto en condición de visitante 2-0.



Contra Junior, América tuvo un buen comportamiento táctico y fue efectivo en el ataque, a pesar de haber desperdiciado opciones de gol claras.



Carlos Sierra fue elegido como la figura de ese partido y esta noche, en Palogrande, espera hacer otro buen juego para contribuir en el crecimiento futbolístico del América.



Guimaraes no tendría modificaciones en la zaga, quizás tampoco en la zona medular, pero sí tendrá la ausencia de Adrián Ramos en el ataque, quien salió lesionado del juego contra los ‘Tiburones’ en el Pascual.



Con la presencia de Gianfranco Peña, que marcó gol contra Junior y ya completa dos goles con la camiseta roja, América espera hacerle daño al Once Caldas.



“Adrián tiene una contractura muscular en posteriores, vamos a esperar la evolución los próximos dos días, pero de antemano estará descartado para el partido ante Once Caldas del próximo viernes”, manifestó el médico del América, Carlos Muñoz.