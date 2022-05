América de Cali: Tulio Gómez reveló detalles de lo que podría ser el nuevo estadio del equipo

El máximo accionista del América, Tulio Gómez, afirmó este martes que en dos meses, aproximadamente, la institución hará el anuncio oficial de los detalles de la construcción de un estadio propio.



“En uno o dos meses creo que haremos el anuncio oficial para el estadio del America de Cali. Será multi eventos, con techo corredizo y capacidad para entre 38 y 45 mil personas”, explicó este martes en entrevista con el Corrillo de Mao el propietario del equipo.



“El fondo inversor está trabajando en el estadio, ellos son los que van a poner la plata. América no va a invertir un peso”, precisó Gómez.



“El que hace el estadio lo financia con la venta de unos palcos y seguramente con eventos; 50 eventos al año, pero no hemos llegado a un acuerdo”, había dicho hace tres meses el empresario.



Parece que ahora hay un acuerdo con el inversionista extranjero y ese sería el anuncio que haría América en unos dos meses, como lo manifestó Gómez.



El estadio el América estaría en las afueras de Jamundí o Yumbo, pues en Palmira está el del Deportivo Cali y eso no sería viable por efectos de movilidad.



“Yo autoricé que buscaran el fondo para que hagan el estadio. América debe autorizar el lugar donde se vaya a hacer. Es muy importante la ubicación”, había explicado Gómez recientemente.



“Vamos a ver (cómo se da la inversión) porque un estadio vale al rededor de 100 millones de dólares. Lo que yo exigí es que nos lo entreguen llave en mano, no que lo entreguen y le sigan haciendo cosas”, había declarado.