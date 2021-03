América de Cali, por una victoria ante Pereira que lo acerque al grupo de los ocho

Alejandro Cabra Hernandez

Con la novedad de Joao Rodríguez en la convocatoria y aún con las bajas de Duván Vergara y Adrián Ramos, América enfrenta este domingo (3:30 p.m.) al Deportivo Pereira en el Pascual Guerrero, con la intención de conseguir su primera victoria como local y ponerse a tiro del grupo de los ocho.



Los rojos, que vienen de vencer a Patriotas en partido aplazado, son décimos en la tabla, a cinco puntos del octavo, Deportivo Independiente Medellín, que igualó este sábado con La Equidad.

Lea también: "Partido que no se puede ganar, no se puede perder": Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali



El cuadro escarlata se enfrenta a un Pereira que viene de ganarle a Once Caldas, resultado que cortó una racha de un año sin ganar. El cuadro matecaña ocupa el puesto 15 con 6 puntos.



Un triunfo de los de Juan Cruz Real les permitiría llegar con la motivación a tope para el clásico del próximo jueves en el estadio Deportivo Cali.



América formaría esta tarde con: Joel Graterol, Daniel Quiñones, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones, Luis Paz, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Jeison Lucumí, Díber Cambindo y Santiago Moreno.