América de Cali no pudo remontar y cayó frente al Unión Magdalena en octavos de Copa

El juego entre Unión Magdalena y América de Cali por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia se reanudó hoy (9:00 a.m.) luego de ser suspendido ayer por falta de fluido eléctrico cuando transcurrían 79 minutos.



El cotejo lo ganaba el cuadro samario 2-1 (4-2 en el global) en el duelo donde se decidirá un cupo a los cuartos de final del certamen.



El partido arrancó ayer con ilusión para los intereses del cuadro rojo que se fue arriba en el marcador con un gol tempranero. A los 30 segundos de iniciado el cotejo en la capital del Magdalena fue el elenco orientado por Alexandre Guimaraes que se fue arriba en el marcador con un gol de media distancia de Daniel Hernández.



Ese tanto ilusionaba al elenco americano, pero con el paso de los minutos se fue diluyendo en su funcionamiento. El elenco local se fue en procura de la igualdad y a los 24’ se presentó una desatención en la defensa roja que le representó el tanto del empate.



Una mala devolución de Brayan Vera a Joel Graterol terminó con un error grosero que fue aprovechado por Jermein Peña, que con arco vacío anotó.



Unión siguió carburando y se fue arriba en el marcador a los 41’. Un balón a la espalda de Elvis Mosquera fue capitalizado por Isaac Camargo, que ganó en velocidad y definió al palo de la mano derecha de Graterol.

Guimaraes movió su equipo para el segundo tiempo, pero sin lograr darle vuelta a la serie.



Los rojos intentaron por todos los lados para hacer daño a los locales, sin embargo, no tuvo claridad para llevar riesgo sobre el arco defendido por Carlos Bejarano.



Al 79’ el partido se detuvo por fallas en el fluido eléctrico y luego de hora media, la Dimayor tomó la decisión de reanudar el juego ahora en la mañana.



Los últimos 10 minutos reglamentarios, más tres de adición, no pasó gran cosa. América salió con toda a buscar el descuento en la serie, tomando muchos riesgos en defensa, pero con la necesidad de sí o sí marcar dos goles.



Al final, la falta de profundidad evitó que en la mañana de este jueves los dirigidos por Alexandre Guimaraes pudieran siquiera descontar en el marcador, por lo que el marcador terminó 2-1 en el juego de vuelta (4-2 global).



Unión Magdalena enfrentará a Equidad en la fase de cuartos de final de la Copa Colombia.