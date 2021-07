América de Cali: Juan Carlos Osorio y su análisis de la eliminación en la Copa Suramericana

Juan Carlos Pamo

Una dura derrota sufrió este martes el América de Cali al caer 4-1 en su visita al Atlético Paranaense, lo que representó su eliminación de la Copa Suramericana 2021.

Los escarlatas fueron inferiores a sus rivales brasileños en los dos compromisos de los octavos de final y para el técnico Juan Carlos Osorio el no poder contar con los refuerzos fue un factor determinante en contra de los intereses del elenco americano.

"Ofrezco mis más sinceras disculpas a la afición por una muy mala presentación", comentó Osorio en la rueda de prensa posterior al cotejo de este martes en la noche.

América enfilará sus esfuerzos en la Liga colombiana donde comenzó con una victoria ante Junior.

"Al regreso y contando ya con todos los jugadores iniciamos realmente lo que es el proyecto nuestro. El hablar ahora de los que no estuvieron y porque pudieron o no, me suena a mí a disculpa", acotó el DT escarlata.

Los rojos a su regreso de Brasil alistarán el duelo del próximo sábado ante Águilas en Rionegro, juego de al segunda jornada de la Liga.

"Cuando regresemos, miraremos realmente con qué jugadores contamos y prepararnos para los próximos partidos que vienen", puntualizó Osorio.