América de Cali informó que no habrá asistencia de público en el partido ante Águilas

América de Cali confirmó por medio de sus redes sociales que el partido contra Águilas Doradas en el Pascual Guerrero será a puerta cerrada.



La sanción la recibió la institución 'Escarlata' en la fecha 19 de la Liga en su visita a Pasto. La hincha del 'Rojo' presentó unos disturbios entre las barras de ambos equipos. Por esto, Dimayor sancionó a América con dos fechas sin público.



La institución americana compartió el siguiente comunicado oficial.



"Teniendo en cuenta precedentes recientes con otros clubes investigados por temas similares, y en el marco del derecho a la igualdad, América de Cali procedió a hacer uso del recurso de la suspensión parcial de la ejecutoriedad de una sanción, prevista en el artículo 42 del CDU de la FCF".



"Sin embargo, el Comité Disciplinario decidió no acceder a dicha solicitud, por dos razones: La primera, por entender que el partido que jugamos en el estadio Doce de Octubre en contra de Cortuluá no podía contar como un partido de cumplimiento de uno de los requisitos por no haber jugado en nuestro estadio Pascal Guerrero".



Contra Águilas pagaría la segunda fecha de dicha sanción y el equipo rojo volvería a tener público de local en el encuentro contra Junior el próximo 21 de agosto.

📄 Comunicado oficial | Acciones jurídicas - sanción partidos a puerta cerrada. pic.twitter.com/LRpTiTepeG — América de Cali (@AmericadeCali) August 8, 2022