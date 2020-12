América de Cali en el año del tapabocas (opinión)

Juan Carlos Pamo

Ha sido un año duro. Aislados y con un inicio del 2020 permeado de malas noticias, sin expectativas siquiera de retomar la Liga, en medio de una catastrófica pandemia que arrasó y dejó estragos con panoramas desoladores. Un club que —dicen— por razones económicas dejó “escapar” al DT campeón que hoy se viste del color rival. Un ‘juguete’ que se fue a otro lado aduciendo daños morales y un goleador que marchó rompiendo corazones...



Y, como si faltara algo, la partida del médico Ochoa, que se llevó la memoria y gran parte de la historia entre llantos de agradecimiento y dolor, fue tal vez el golpe más duro de un año que al parecer no nos dejaría celebrar ser los campeones vigentes con las cálidas cercanías, los encuentros casuales y con la alegría que se debería.



Con los esfuerzos para la aprobación del protocolo, entre cifras y capacidad UCI reducida, regresó de nuevo el fútbol y, con él, la llegada de un ‘profe’ inexperto en equipos grandes, cuyos números y estadísticas enfurecieron a la hinchada, se borraron las ilusiones y, como vimos muchas veces, la sonrisa de Vergara.



Los resultados no se daban y mucho menos de local. Todo era oscuridad, decía Mauro en sus escritos y solo nos aferrábamos a la camiseta mientras gritábamos “¡fuera Juan Cruz Real!”. Otros, mientras tanto, vociferaban: “¡son de la B, no pasarán!”, cuando, nuevamente, se nos fue la esquiva y huidiza Copa Libertadores sin ni siquiera acariciar la posibilidad de disputar Suramericana. “¡Un fracaso!”, se decía.



Con la impotencia de ser el vigente campeón que no encontraba el camino, a ras de tabla nos alcanzó la cuota y llegó la clasificación a los ocho, como un respiro de alivio, como un aliento frente al juego sin ideas ni identidad. Sí, América sufrió la desgracia del orco que se convirtió esta pandemia, pero de allí salió por su experiencia en crisis y miserias.



Sin embargo, esta hinchada no se rinde y, con fe en los jugadores, quienes empoderados en cabeza de un capitán que regresó con sed de gloria, unieron la magia y mística del 2008, superando la difícil llave C, en el clásico más grande, contra Nacional, que se sentía ya victorioso.



Sin dudas, ni titubeos, muchos veían a Junior como finalista, enrostrando la costosa y amplia nómina del rival costeño. Mientras el fervoroso Cruz Real insistía del grave error de dar por muerto al campeón. Se aducía un complot de infección por las bajas de un Junior que disputaba Copa Suramericana y aumentaba su favoritismo a grandes voces, sobre todo por un periodista que, atrevido, imprudente e intrépido, pidió, con nombres propios, revisar la asepsia del Pascual.



El Milagroso en la grama nos dio el paso a la final en Barranquilla, las cábalas, las oraciones y la fe de un pueblo que cree en Dios y ama a su ‘diablo’ lleno de fuerzas y energías para enfrentar a Santa Fe, tal vez el más regular y estable de los equipos en la nueva BetPlay, otro de los favoritos a voces, que erró en El Pascual, dejando sin aliento a muchos, como necesitando respiradores.



Y hoy, tras un 3-0 ventajoso, nuevamente América de Cali levanta glorioso su bandera, y vamos los escarlatas, y vamos ilusionados, a repetir la hazaña de enfrentar gigantes con la humildad y la casta de unos juveniles que han dado la talla y unos veteranos que guían la batalla y buscan reivindicar los dolores de este año del tapabocas y el alcohol.



*Abogada guajira, hincha americana.