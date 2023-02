América de Cali busca este sábado ante La Equidad 'asegurar' otra victoria en la Liga

Ilusionado por los últimos resultados, América espera hilar su tercera victoria en la Liga, cuando enfrente esta noche a La Equidad, a partir de las 8:30, con un estadio Pascual Guerrero lleno.



Por la cuarta fecha del campeonato colombiano, los ‘Diablos’ —que vienen de golear 4-2 a Deportivo Pasto como visitantes, y 4-0 a Unión Magdalena como locales— recibirán a un conjunto bogotano que no ha tenido mucha acción en la Liga por cuenta de los partidos aplazados, debido a la realización del Suramericano Sub 20.



La Equidad solo ha tenido un partido, que fue su visita a Envigado, donde igualó a un gol.

No movería la titular

Para el juego de esta noche en el Pascual, el técnico Alexandre Guimaraes no haría modificaciones en la nómina que se trajo los tres puntos del estadio Departamental Libertad de Pasto.



Eso significa que Diego Novoa estaría de nuevo en la puerta y en la zaga apostaría por tres defensas: John García, Kevin Andrade y Brayan Córdoba, para poner delante de ellos dos carrileros, que serían Esnéyder Mena y Andrés Sarmiento. En la zona medular estarían Luis Paz, Franco Leys y Carlos Darwin Quintero, mientras que en el ataque irían Cristian Barrios y Facundo Suárez.



El argentino Suárez es el máximo anotador de los ‘Diablos’ con tres Dianas, evidenciando de esta manera que, por el momento, acertaron los directivos rojos al traerlo del fútbol boliviano. Como también ha sido bueno el rendimiento de otros refuerzos: Quintero, Sarmiento y Barrios, quienes, inclusive, ya marcaron goles.



Pese al buen momento que vive el América, Guimaraes les ha pedido a sus jugadores mesura: “Hemos hablado mucho sobre el tema. Tenemos un comienzo prometedor, pero hay que tener los pies en la tierra y afrontar con la misma seriedad cada partido”.



Con respecto a La Equidad, el técnico rojo manifestó: “Cualquier rival va a querer ganarnos y no tengo ninguna duda de que este sábado será así.



Por lo tanto, los jugadores están entendiendo eso, entendiendo el mensaje y la propuesta”.



Con respecto a las ausencias de Juan Camilo Portilla y Adrián Ramos, quienes se encuentran lesionados, Guimaraes fue claro: “Lo de Portilla va un poco más lento que lo de Adrián, y no vamos a tomar ningún riesgo. Cuando los futbolistas estén para estar dentro del grupo, entonces ahí ya contaremos con ellos”.



El entrenador también opinó sobre los refuerzos y dijo, con respecto a Brayan Córdoba, que por haber trabajado previamente con él —en Atlético Nacional—, “su adaptación ha sido bastante buena, independientemente si está por el lado derecho, por el izquierdo o por el centro”.



América, que celebra este lunes 13 de febrero 96 años de fundación, espera un estadio vestido totalmente de rojo y regalarles una nueva victoria a los hinchas en la Liga colombiana.

Ficha

Estadio: Pascual Guerrero

Capacidad: 35.000 aficionados

Árbitro: Diego Ruiz



Probables formaciones

América: Diego Novoa, John García, Kevin Andrade, Brayan Córdoba, Esnéyder Mena, Andrés Sarmiento, Luis Paz, Franco Leys, Carlos Darwin Quintero, Cristian Barrios, Facundo Suárez.

DT: Alexandre Guimaraes



La Equidad: Washington Ortega, Joan Castro, Daniel Polanco, Dídier Bueno, Andrés Correa, Pablo Lima, Éderson Moreno, David Camacho, Kevin Londoño, Francisco Chaverra, Jorge Ramos.

DT: Alexis García