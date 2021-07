América de Cali: "Abogado de Matías Pisano obró de mala fe", Mauricio Romero

Juan Carlos Pamo

El presidente del América, Mauricio Romero, afirmó que no hubo negligencia de los directivos del equipo, sino mala fe del abogado del jugador Matías Pisano.



El argentino demandó el año pasado al América por una deuda, dinero que, según Romero, fue pagado, pero no hubo notificación de Pisano ni de su abogado ante la Fifa y por ello el conjunto escarlata no pudo inscribir jugadores para el partido de ida y vuelta contra Paranaense, por los octavos de final de la Copa Suramericana.



América perdió este martes en la noche 0-1 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira en la ida del duelo contra Paranaense, que con gol de penal se llevó la victoria.



Romero, en diálogo con Espn, dijo que inclusive hubo un segundo pago del América para permitir la inscripción de los jugadores, pero ni Pisano ni su defensa hicieron la respectiva notificación y el plazo se venció.



En su debut como entrenador del América, el técnico Juan Carlos Osorio no pudo contar con ninguno de los jugadores contratados para esta campaña y de ello se enteró un día antes del juego contra los brasileños, por lo que se vio obligado a modificar sus planes.

Según Romero, los directivos hicieron todo el procedimiento de manera correcta, pero no contaban con la mala fe del argentino ni su defensa.