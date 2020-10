Alejandro Cabra Hernandez

Nuevamente el covid-19 le juega una mala pasada al América de Cali en su campaña en la Liga colombiana.



Hace unos días fue Duván Vergara quien dio positivo para coronavirus y ahora el elenco escarlata sufre la baja de dos jugadores para el cotejo de esta tarde ante Patriotas en la cancha del estadio Pascual Guerrero.



Los volantes Rodrigo Ureña y Yesus Cabrera no podrán estar en el cotejo de la jornada 13 del rentado nacional, ya que fueron diagnosticados con covid y en el momento adelantan su proceso de aislamiento obligatorio.



“Comencé a sentir síntomas, como una gripa, me empezó a doler el cuerpo y me sentía mal, con fiebre, así que ahora solo estoy pensando en recuperarme para volver a defender a mi equipo”, comentó el chileno Ureña en charla con la prensa de su país.



Yesus, por su parte, está en la etapa final de su aislamiento y se espera que el próximo miércoles cumpla su periodo de cuarentena.



A esas dos ausencias se suma la del arquero Éder Chaux, quien está con la Selección Colombia que hoy se desplaza a Chile para afrontar el duelo de este martes por la segunda jornada de la eliminatoria mundialista.



El arco rojo será custodiado por el juvenil Jeison Pinillo, mientras que el guardameta suplente será Juan Diego Jaramillo, quien pudo ser inscrito.

América viene de igualar a un gol en su visita de mitad de semana en Envigado y con 19 puntos en la tabla de posiciones busca sumar un triunfo esta tarde que le permita mantenerse en el grupo de los ocho.



El rival de este domingo (6:30 p.m.) llega como colero del torneo, con tan solo 6 puntos de 36 posibles, con un presente preocupante por la pobre campaña que adelanta en la Liga.



Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero.

Capacidad: Sin público.

Árbitro: Jhon Hinestroza.



Posibles formaciones:



América: Jeison Pinillo; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Rafael Carrascal, Luis Paz, Carlos Sierra, Duván Vergara; Santiago Moreno y Adrián Ramos.



D.T: Juan Cruz Real.



Patriotas: Carlos Mosquera; Santiago Roa, Óscar Vanegas, Bréyner Zapata, Joan Caicedo; Maicol Medina, Exequiel Benavídez, Daniel Mantilla, Rodín Quiñónez; Cristian Barros y Jhon Miranda.



D.T: Nelson Gómez.