Alexandre Guimaraes y Pedro Sarmiento, duelo de estrategas en el juego entre América de Cali y Nacional

América y Atlético Nacional han vivido en esta temporada 2022 una especie de montaña rusa en su rendimiento deportivo.



Los escarlatas pasaron las épocas duras y ahora parecen estar renaciendo en esta segunda parte del año; mientras que el verdolaga sufrió en su momento críticas por parte de la hinchada y la prensa, incluso después de haber salido campeón.



América tuvo a finales del primer semestre la baja del técnico Juan Carlos Osorio, quien no logró los objetivos con el club y tuvo que ceder su cargo al hoy estratega brasileño Alexandre Guimaraes.



Por su parte, Nacional ha tenido tres técnicos en este 2022. El proceso lo comenzó Alejandro Restrepo, pero tuvo que dejar el cargo para darle paso a Hernán Darío Herrera, quien logró el título del primer semestre, pero también tuvo que dar un paso al costado y ceder la dirección técnica a Pedro Sarmiento.



Con la obligación de darle un giro de 180 grados al rendimiento de cada club, Guimaraes y Sarmiento comenzaron su camino y hoy están dentro de los ocho con solo un punto que los separara en la tabla de posiciones.

Guimaraes devolvió la confianza



El brasileño Alexandre Guimaraes regresó al América de Cali el pasado 6 de abril bajo la sombra del título que ganó en 2019, recuperando paulatinamente la confianza del hincha que estaba golpeado.



El panorama no pintaba bien para Guimaraes, pues no pudo reforzar la plantilla americana por una sanción y todos esperaban un fracaso en esta Liga.



Sin embargo, el estratega brasileño ha logrado imprimir la confianza en sus dirigidos y sacarlo de lo que parecía ser un oscuro torneo a un destacable campeonato dentro del grupo de los ocho mejores.



En esta Liga los escarlatas iniciaron con dudas luego de un amargo empate frente a Envigado y Cortuluá, pero afortunadamente lograron mantener una regularidad hasta el punto de llevar a los ‘Diablos rojos’ a un invicto de 10 fechas, que terminó ante el Independiente Medellín, luego de caer derrotados 2-0 como visitantes en la jornada 11.



El consolidar una nómina titular, algo que parecía imposible en el anterior proceso, ha sido clave en la recuperación de América bajo la dirección técnica de Alexandre Guimaraes.



Jugadores que no traían un buen momento como Esnéyder Mena, John García, Juan David Pérez, Daniel Hernández y Alejandro Quintana, pero que hoy son importantes en el andamiaje del equipo, son algunos de los ejemplos de la buena gestión del profesor Guimaraes, que con una modesta nómina está disputando los primeros lugares de la tabla de posiciones.



“Esto es producto de la preparación que se ha hecho, se ha podido salir de la avalancha de partidos que tuvimos, sin tener a nadie por fuera en este momento y para esta recta final es muy importante todo el plantel”, comentó el entrenador Guimaraes.



Este domingo en la tarde, frente a Nacional, el técnico Alexandre Guimaraes buscará mantener esa buena forma en el campeonato.

“Lo buenísimo de todo esto, es que estamos vivos, seguimos dentro de los ocho. Cada juego es prácticamente de seis puntos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en los partidos que faltan. El poder conseguir los puntos, que nos hagan llegar a esa cifra que tenemos pensado de 31 unidades”, comentó el estratega brasileño en la previa del juego ante el verdolaga.

Sarmiento, el tercer DT en un año

Atlético Nacional ha padecido la falta de un proyecto deportivo a largo plazo. La inmediatez de conseguir títulos y la necesidad de estar siempre en la parte alta de la tabla por la nómina que tiene han hecho fracasar varios procesos.



Ni siquiera el título logrado por el ‘Arriero’ Herrera en junio pudo atajar la presión en el verdolaga, pues después de haber gritado campeón, Hernán Darío tuvo que dar un paso al costado y ceder el puesto a Pedro Sarmiento.



El extécnico campeón con Deportivo Cali llegó el 5 de julio para reforzar el cuerpo técnico del ‘Arriero’ y tan solo dos meses después asumió el cargo como DT del verdolaga.



En sus primeras salidas como estratega de Nacional, Pedro Sarmiento ha logrado tres victorias y un empate, pudiendo regresar al vigente campeón del fútbol colombiano al selecto grupo de los ocho mejores.



Entre las cosas positivas que ha logrado el DT ha sido la de los goles en contra, pues en los cuatro compromisos que lleva dirigiendo al verdolaga ha mantenido el arco en cero en tres de ellos y solo concediendo un tanto, frente a Independiente Santa Fe.



A Pedro Sarmiento siempre se le ha caracterizado por ser un entrenador de corte defensivo, pero, para sorpresa de muchos, en los juegos donde ha estado al frente del conjunto antioqueño ha sorprendido por sus planteamientos ofensivos, al punto de tener en cancha alineados a Daniel Mantilla, Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Yerson Candelo o Jefferson Duque.



“Hemos venido analizando los partidos de manera consecutiva y el tiempo de recuperación es corto. Acá nos toca vivir el presente y pensar en los próximos partidos, sumamos un punto más, estamos de quintos y hay que estar muy bien en la parte física”, comentó Sarmiento antes del juego ante América.