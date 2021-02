¿Alerta roja? Lo que dijo Juan Cruz Real luego del empate del América de Cali ante Envigado

Francisco Henao

El técnico del América se mostró preocupado por el empate que su equipo resignó este miércoles (0-0) ante el modesto Envigado, por la novena fecha de la Liga colombiana.



Ya son cuatro empates en casa y el equipo no cuaja futbolísticamente; a eso se le suma que los rojos se mantienen por fuera de los ocho mejores en un torneo corto.



Cruz Real fue claro al manifestar que sumar de a un punto no le viene bien al equipo, menos en la situación en que se encuentra en la tabla de posiciones.



"El punto no nos sirve porque tenemos que sumar de a 3. Si sacamos las cuentas, en 7 partidos hemos perdido uno solo, pero también es verdad que empatamos mucho, indudablemente necesitamos sumar de a 3 para poder recuperarnos en la tabla", señaló el timonel escarlata.



El técnico manifestó que están en deuda en condición de local: "La fortaleza de local se logra con rendimiento y resultados. Desde el rendimiento siento que hemos hecho las cosas bien, pero nos falta ser eficaces. Sé que de locales estamos en deuda, pero trabajamos para poder lograrlo".



Por último señaló que confía ciegamente en los jugadores que tiene para salir de la dura situación en que está el actual campeón.



"En el segundo tiempo lo buscamos por todo lado, algunas muy claras y no las logramos meter. Confío en los jugadores que tengo, hay que seguir. Sé que no sumar de a tres no nos favorece, somos conscientes que tenemos que empezar a ganar", puntualizó.