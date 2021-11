Al filo de la eliminación: América cayó frente a Equidad y se aleja de los cuadrangulares de Liga

En un juego que ratificó las mismas deficiencias a lo largo de la Liga, América cayó 2-1 ayer frente a Equidad en el estadio de Techo, en Bogotá, y prácticamente dijo adiós al torneo, a falta de dos fechas para conocer los ocho equipos que jugarán por el título.



Con 23 puntos tras 18 jornadas, el técnico Juan Carlos Osorio y sus jugadores corroboran el pésimo rendimiento en el campeonato y tendrían que ganar los dos juegos restantes (contra Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero y Deportivo Pereira de visita) y esperar que se dé una serie de resultados a su favor a ver si pueden ‘colarse’ en los cuadrangulares semifinales.



Tan solo transcurrían 11 minutos del juego de ayer en Techo y ya los escarlatas perdían 2-0.



Osorio apostó nuevamente con tres hombres en la zaga, pese a los malos resultados que siempre le ha dado este planteamiento, y los defensas sufrieron con el juego del rival, que se hacía más efectivo por errores de los americanos que por virtudes propias.



A los 5 minutos, David Camacho cabeceó un balón completamente solo, sin marca alguna, y venció al arquero Joel Graterol.



Cuando se esperaba una reacción inmediata de los rojos, debido a su crítica situación en la tabla, el equipo siguió sumergido en un mar de desaciertos y pasividad, y vino entonces el segundo gol de Equidad.



Bléiner Agrón lanzó un remate desde fuera del área, el balón rebotó en Kevin Andrade, quien no tuvo reacción, como tampoco sus compañeros de zaga, permitiendo que el jugador local se hiciera nuevamente con la pelota y rematara para vencer de nuevo a Graterol.



Ese primer tiempo bien pudo terminar con un 3-0 en contra para los rojos, de no ser por un balón que atajó Graterol.



Para la parte complementaria, Osorio envió al terreno a Jeison Lucumí y Rodrigo Ureña por Mauricio Gómez y Luis Paz. Cuando apenas se reanudada el juego, minuto 46, Lucumí despidió un remate fuera del área y logró el descuento 2-1.



Parecía mostrar otra actitud el América tras el descanso en el camerino, pero su fútbol era insuficiente para generar peligro y llegar a la paridad.

El equipo rojo actuó más con desespero que con planificación en la cancha y a pesar de que tuvo más que el rival la pelota, no generó acciones que lo acercaran a su objetivo.



En la próxima fecha, los americanos recibirán en el Pascual Guerrero al Deportivo Pasto y cerrarán luego su participación del torneo ‘todos contra todos’ contra Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



Al cierre de esta edición se ignoraba si el técnico Osorio tomaría la decisión de dar un paso al costado.



Los directivos y el técnico risaraldense acordaron que si el equipo no clasificaba a los cuadrangulares semifinales, dejaría el club sin ninguna contraprestación económica. Es probable que Osorio vaya hasta el final del torneo a ver si le sonríen el fútbol y la suerte.



Ficha técnica:



Estadio: Techo (Bogotá)

Árbitro: Carlos Ortega

Equidad: Sergio Román, Joan Castro, John García, Bléiner Agrón, Éderson Moreno, Pablo Lima, Juan Mahecha, Andrés Correa, David Camacho, Daniel Mantilla, Amaury Torralvo.

DT: Alexis García



América: Joel Graterol, John Palacios, Marlon Torres, Pablo Ortiz (Elvis Mosquera, 26’), Larry Angulo, Kevin Andrade, Luis Paz (Rodrigo Ureña, 55’), Mauricio Gómez (Jeison Lucumí, 46’), Émerson Batalla, Adrián Ramos, Déinner Quiñones (Joao Rodríguez, 62’).

DT: Pompilio Páez (Osorio, suspendido)



Goles: 1-0, Camacho, 5’; 2-1, Agrón, 11; 2-1, Lucumí, 46’