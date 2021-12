¿Ahora qué?: lo que viene para América para el 2022 y la continuidad de Juan Carlos Osorio

América de Cali cayó frente al Deportes Tolima 1 a 0 en la cancha del Pascual Guerrero y quedó eliminado de toda posibilidad de acceder a la gran final de fin de año.



Los escarlatas dependían de sí mismos para clasificar a la disputa por el título de diciembre, pero la derrota en casa los pone a pensar en el 2022.



Lo que se logró en este semestre:

La campaña para América fue muy irregular durante el campeonato. Comenzó con buenos números, victorias en las primeras jornadas auguraban un buen torneo para Juan Carlos Osorio, en su primera etapa con el escarlata.



Sin embargo, la curva de rendimiento hacia abajo llegó para los 'diablos rojos' y la crisis comenzó. La eliminación de Copa Suramericana, Copa Colombia y el estar por fuera de los ocho primeros, fueron el caldo de cultivo para los hinchas que pedían la salida del entrenador risaraldense.



En este punto apareció la famosa carta de compromiso después de la derrota frente a Nacional en el Pascual Guerrero. En dicho documento había quedado 'pactado' que si los americanos no lograban clasificar a la fase final, el DT Juan Carlos Osorio dejaría el cargo sin exigir indemnización alguna.



Pero en la última jornada América despertó y en una tarde de ensueño goleó al Deportivo Pereira 5-1 y con tres resultados favorables en otras plazas, logró ingresar al grupo de clasificados.



Con este resultado igualmente aseguró cupo para la Conmebol Copa Suramericana 2022, sin importar de lo que ocurriera en los cuadrangulares.



Ya en el grupo B frente a Tolima, Millonarios y Petrolera, América de Cali no pudo llegar con vida a la última fecha y quedó eliminado después de dos victoria y tres derrotas.



¿Seguirá Juan Carlos Osorio?

Todo parece indicar que el técnico Juan Carlos Osorio continuará como entrenador de América de Cali, a pesar de la eliminación en los cuadrangulares semifinales de la Liga.



Es importante recordar que el entrenador santarrosano llegó para formar un proyecto deportivo a dos años, con diferentes objetivos durante su estancia en el equipo americano.



Si bien hubo más dudas que certezas en estos primeros meses del DT Osorio con el América, el entrenador accedió a la fase final del campeonato -primer objetivo conseguido- y clasificó a torneo internacional -Conmebol Suramericana 2022-.



Siendo coherente la junta directiva y el máximo accionista del club, Tulio Gómez, la continuidad de Juan Carlos Osorio no debería estar en duda y desde ya deberían estar planificando lo que será la próxima temporada, los posibles refuerzos y las salida de jugadores hacia otro clubes.