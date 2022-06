Abogado de América habló sobre el supuesto embargo de las acciones del club

Esta semana fue noticia el América de Cali y no precisamente por temas deportivos. Una versión que corrió por redes sociales afirmaban que las acciones del club escarlata habían sido embargadas.



Debido a este rumor, el equipo jurídico del equipo, en cabeza de Carlos Arturo Cobo, explicaron la realidad de la demanda que presentó hace unos años el operador de boletería Colboletos contra la institución.



Sobre el tema, el abogado habló para el programa 'Zona Libre de Humo' manifestando qué: “Eso es absolutamente falso, no hay ninguna medida cautelar para embargar las acciones del América, por muchas razones: la primera es que el América no tiene acciones, hay un número de accionistas que tienen esas acciones y ellos no tienen ningún inconveniente, no hay ninguna medida de embargo y secuestro sobre acciones porqué América no es titular de ningún derecho“.



Igualmente, explicó brevemente en qué va el caso: “Existe una controversia contractual con una entidad de la ciudad de Cali que lleva ya bastante tiempo, yo creo que unos 8 años, desde la época del doctor (Oreste) Sangiovanni. Es por un incumplimiento de un contrato de aquella época, donde una entidad considera que América incumplió y América considera que los que incumplieron fueron los otros, pero no hay ninguna deuda de ninguna clase“.



Además, indicó lo que podría hacer América de ahora en adelante con el caso: “Es una medida de inscripción de demanda que eso es normal en este tipo de procesos, es una medida que se puede solicitar, pero la entidad que se vea afectada puede solicitar que se levante presentando una póliza de garantía y eso sería lo que podría haber hecho el América frente a la medida de inscripción de demanda que repito, no es una medida de embargo y secuestro de acciones“.