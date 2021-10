¡A sacar petroleo en casa!: América se juega otra final e irá por todo

“Vamos a jugarnos otra final, el equipo está listo para sacar otro resultado positivo”.

Esa frase la utilizó el jueves en Ibagué, posterior al triunfo sobre Tolima, el asistente técnico del América, Pompilio Páez, ratificando que en las fechas que quedan de la primera fase de la Liga el equipo rojo se juega auténticas finales.



Y es que, si quiere clasificar a los cuadrangulares y evitar lo que sería un rotundo fracaso tanto para el equipo como para el técnico Juan Carlos Osorio, los rojos de Cali deben ganar lo que les queda en esta fase.

Y tendrán qué comenzar esta noche ante Alianza Petrolera, un equipo que viene en buen nivel y que llega motivado a este encuentro porque está parcialmente clasificado.



“El triunfo contra Tolima nos anima más, lo necesitábamos; el equipo viene trabajando bien, pero lastimosamente los resultados no se nos estaban dando. Esperamos seguir así, ojalá esta tarde con otra victoria frente a Alianza”, dijo el delantero Gustavo Torres, autor del gol del triunfo sobre el Tolima en el Murillo Toro.



Novedades

Como es costumbre, América presentaría cambios en su formación titular para esta noche.



Una obligada, la lesión de Jeison Lucumí que lo saca del encuentro, y otra que los probables regresos de Cristian Arrieta y Larry Angulo después de dos fechas de sanción.



Luis Paz, quien también salió lesionado el jueves ante el Deportes Tolima, fue dado de alta y se da como un hecho su presencia ante Alianza Petrolera.



El técnico Juan Carlos Osorio le daría la opción a Gustavo Torres por Lucumí, aunque también tiene disponible a Joao Rodríguez para la posición.



Los otros jugadores que actuaron ante el cuadro pijao se mantendrían como inicialistas este domingo en el Pascual.



Un rival de cuidado

Para Alianza Petrolera el partido de esta noche es también de vital importancia, ya que, aunque está en el grupo de los ocho, no tiene nada asegurado todavía.



El equipo santandereano es sexto con 25 puntos y viene de golear 3-0 al Independiente Medellín en Barrancabermeja.



Alianza, dirigido por el cartagenero Huber Bodhert, tiene en su nómina jugadores que atraviesan un buen momento como John Pérez, Edwin Torres y Bayron Garcés, artífices de la gran campaña del equipo.



La gran baja de Alianza para esta noche es la del atacante argentino Pablo Bueno, quien no se alcanzó a recuperar de una lesión.

Como visitante el onceno petrolero viene de perder sus dos últimos encuentros, ante Águilas Doradas y Deportes Quindío.