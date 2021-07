Alejandro Russi

América buscará hoy en Curitiba hacer lo que no pudo en el juego de ida por los octavos de final de la Copa Suramericana: ser más ofensivo y eficiente contra Paranaense, que domina parcialmente la serie 0-1.



Un triunfo tendrán que conseguir los Diablos, que vienen de ganar frente al Atlético Junior 3-1 en el comienzo de la Liga colombiana, el sábado pasado.



Para el juego de esta noche, el técnico Juan Carlos Osorio no podrá contar con los jugadores nuevos, como sucedió para el primer duelo por problemas de inscripción.



El caso Moreno

​

Una baja importante tendrán los americanos con respecto al equipo que jugó en la ida del torneo continental contra Paranaense: Santiago Moreno.



El delantero es pretendido por la MLS, aunque Tulio Gómez, máximo accionista del rojo, afirmó que por ahora no quieren venderlo.

El jugador no viajó a Curitiba y ayer Osorio se refirió al caso Moreno: “Le preguntamos su punto de vista y quiere irse. La oferta no se justifica. Colombia debe dar ese salto adelante y proteger a los clubes y la recisión contractual”.



“La decisión de Santiago es estricta de él y de su entorno. Consideramos que en este momento él no tiene la cabeza puesta en el equipo y el juego”, agregó Osorio, para explicar la ausencia de Moreno.



Con respecto al juego en Curitiba, el entrenador dijo: “Llegamos ilusionados a Brasil, descansados, frescos, la planeación y preparación han sido suficientemente buenas para no dejar pasar esta oportunidad”.



Los locales

​

El Paranaense, por su parte, quiere certificar en casa su clasificación, tras la victoria por 1-0 lograda en la ida. Ese resultado le permite al conjunto de Curitiba jugar por el empate.



Campeón de la Suramericana en 2018, el Paranaense quiere una victoria para recuperarse del mal momento que vive en el Brasileirao. El sábado perdió por 1-0 en su visita al Ceará con un gol en el minuto 90+8, en un partido en el que el técnico portugués Antonio Oliveira reservó a varios titulares pensando en el partido contra el América.



Tras haber jugado 8 partidos en 24 días, Oliveira optó por preservar a Thiago Heleno, Richard, Terans, Nikao, Vitinho y Babi contra el Ceará, aunque los cuatro últimos tuvieron minutos en la segunda parte. Bajas confirmadas son el portero Santos y el lateral izquierdo Abner, concentrados con la selección olímpica, así como del defensa Lucas Halter, lesionado, aunque recupera al lateral derecho Marcinho.