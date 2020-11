¡A asegurar el cupo! América de Cali enfrenta en Armenia a un Cúcuta en crisis 

Francisco Henao

Un triunfo o un empate depositará al América en los cuartos de final de la Liga colombiana, sin necesidad de depender de otros resultados, a una fecha de decantarse los ocho clasificados.



El cuadro escarlata se mide este jueves (8:00 p.m.) al Cúcuta en Armenia, con la mira puesta en los tres puntos, aunque los dirigidos por Juan Cruz saben que de no ganar, el empate también sería un buen negocio.



Para este duelo América tendrá dos variantes: en el arco estará Jeison Pinillo por el venezolano Joel Graterol, quien se unió a la selección de su país, y como lateral izquierdo vuelve Edwin Velasco.



Pinillo jugará además porque el primer suplente, Éder Chaux, dio positivo para covid-19.



En zona de volantes podría haber cambios y es probable que desde el inicio aparezca Felipe Jaramillo en lugar de Luis Paz.



América tendrá al frente un equipo que arrastra una crisis administrativa y por esa situación la Supersociedades decretó el miércoles su liquidación judicial.



El Cúcuta no pudo saldar deudas con acreedores y debido a eso deberá nombrar un liquidador.



El equipo motilón por lo pronto podrá seguir participando de la Liga, ya que hasta el momento no se ha tomado una decisión final en cuanto a la cancelación del reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte.

Ficha técnica

Estadio: Centenario

Hora: 8:00 p.m.

Árbitro: Diego Escalante

Probables formaciones



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra, Winston Ramírez, Diego Peralta, Cristian Valencia, Diego Sánchez, Jaen Pineda, Gilberto 'Alcatraz' García, Cristian Mina, Julián Rojas, Héctor Solano y Agustín Vuletich.

DT: David Suárez



América: Jeison Pinillo, Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco, Felipe Jaramillo, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, John Arias, Duván Vergara y Adrián Ramos.

DT: Juan Cruz Real