Universidad de San Buenaventura Cali

La Universidad de San Buenaventura fue fundada por la Orden Franciscana, como Colegio de Estudios Superiores, en Santafé de Bogotá; inició labores en 1708 bajo la dirección del Franciscano Fray Diego Barroso y fue aprobada por la Real Cédula de Fernando VI el 19 de septiembre de 1747. Cerrada en el siglo XIX por el Decreto de Extinción de las Comunidades Religiosas, fue restaurada con la Facultad de Filosofía el 14 de junio de 1961, mediante Acuerdo No. 16 del Gobierno Nacional y ratificada por el Decreto 2892 del 19 de noviembre de 1964.



Como centro de Educación Superior funcionó desde el año de 1961, bajo el nombre de Colegio Mayor de San Buenaventura, denominación que cambió por la de Universidad de San Buenaventura, conforme al Decreto 1729 del 30 de agosto de 1973 del Ejecutivo Nacional. Conserva su categoría de Universidad, según lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley 30 de 1992.



Fue reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro mediante la Resolución 1326 del 25 de marzo de 1975, emanada del Ministerio de Educación Nacional, a tenor de los Decretos 125 y 1277 de 1973.1 Su sede principal está en la ciudad de Bogotá y posee seccionales en Cali, Cartagena y Medellín. La Seccional de Cali comenzó actividades en 1970 con seis programas de pregrado inscritos en tres Facultades: Contaduría, Derecho y Educación. Esta última ofrecía cuatro programas: Educación Primaria, Historia-Filosofía; Español-Literatura y Matemáticas-Física. La Universidad en Cali se crea mediante el Acuerdo No. 100 del 6 de octubre de 1969 expedido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de San Buenaventura en Colombia.



Su primera sede en Cali fue en las instalaciones del Convento de San Joaquín, conocido como Convento de San Francisco, ubicado en la carrera 5a. No. 9-02 del centro de la ciudad. Allí ocupó una parte del claustro, que se acondicionó para oficinas administrativas y para las decanaturas. Las actividades académicas se desarrollaban en un edificio de cinco pisos que estaba construido en la esquina de la carrera 5a. con calle 10 y que posteriormente fue demolido como parte de un proyecto de restauración y recuperación histórica adelantado por el Municipio de Cali.



Al año siguiente de iniciar su funcionamiento (1971), al crearse el Programa de Derecho Nocturno y al crecer el número de estudiantes de Contaduría, la Universidad ocupó una edificación, antigua sede del noviciado de la Comunidad Franciscana, ubicada en la Avenida 6a. con Calle 28 Norte –llamada Nazareth–. En 1972 la Comunidad Franciscana cede a la Universidad en Cali las instalaciones donde funcionó su Seminario ubicado en La Umbría, sector de Pance.



Un año después, en 1973, la Universidad ocupa estas instalaciones, traslada allí el Programa de Derecho Diurno que funcionaba en el centro de la ciudad y crea el Programa de Economía. En ese momento la Universidad administraba simultáneamente tres Sedes: Centro: Educación y Contaduría; Nazareth: Derecho Nocturno; La Umbría: Derecho Diurno y Economía. En 1980 la Universidad traslada todos sus programas y oficinas a la sede de La Umbría.



Hoy, sus estudiantes de pregrado están distribuidos en cinco Facultades y 19 programas.



Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño: Arquitectura, Diseño de vestuarios y Ciencias culinarias de la gastronomía.

Arquitectura, Diseño de vestuarios y Ciencias culinarias de la gastronomía. Facultad de Ciencias Económicas: Administración de Negocios, Contaduría Pública, Economía y Mercadeo y negocios internacionales.

Administración de Negocios, Contaduría Pública, Economía y Mercadeo y negocios internacionales. Facultad de Derecho y ciencias políticas: Derecho y Gobierno y relaciones internacionales

Derecho y Gobierno y relaciones internacionales Facultad de Ingeniería: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería multimedia e Ingeniería Biomédica.

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería multimedia e Ingeniería Biomédica. Facultad de Ciencias humanas y sociales: Psicología, Licenciatura en Educación infantil, Licenciatura en Educación física, Licenciatura en literatura y lengua castellana.





