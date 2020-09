Nataly Santacruz Maldonado

​El Derecho en tiempos de Crisis

El Director Jurídico de la firma Jiménez Puerta Abogados, aborda desde su perspectiva los principales retos del ejercicio del derecho en tiempos de crisis y de post-pandemia.



¿Cambió el ejercicio del derecho en tiempos de pandemia?

Sin duda se han generado nuevas dinámicas. Lo más importante, es que ahora vemos como se integran a nuestra práctica profesional y cada vez con más fuerza, ambientes tecnológicos que, si bien ya se encontraban previstos en el ordenamiento jurídico, había una resistencia injustificada que impedía la utilización de estas herramientas.



¿Cuál es la nueva realidad de la firma que usted lidera?

​Por fortuna, resultamos fortalecidos; el nivel de adaptación de nuestro equipo es bastante elevado, no solo con ocasión de la pandemia sino frente a cualquier tipo de reto profesional.



¿Qué los hace ser más competitivos ahora ?

​Siempre hemos estado en condiciones de competir con cualquier firma a nivel nacional, hoy nada nos diferencia, precisamente porque la fuerza que tienen las nuevas tecnologías hacen posible que podamos atender cualquier tipo de conflicto o asesoría a nivel nacional o incluso internacional. Ya las distancias no existen y esto ha resultado provechoso para nuestra firma. Mire usted, antes de la pandemia los conflictos de mayor relevancia a nivel regional que debían tramitarse en Bogotá o en cualquier otra ciudad principal, eran consultados y asumidos de manera preferente por firmas ubicadas en esa zona. Hoy nuestro nivel de acción es supremamente amplio, luego no hay razones para que los empresarios no puedan mirar hacia la región y elegirnos como sus aliados estratégicos.



Jiménez Puerta Abogados, como firma regional, ¿Puede hoy ofrecer los mismos servicios de otras firmas reconocidas a nivel nacional?

​La respuesta es sí. Hoy estamos en igualdad de condiciones, accedemos a la misma información, a las mismas herramientas tecnológicas y podemos acceder a las mismas autoridades administrativas o judiciales. Sin duda el factor que genera esa paridad es nuestra preparación académica y nuestra experiencia siempre puesta al servicio del empresario. Ya son 20 años haciendo presencia en el mercado de servicios jurídicos y cada vez somos más fuertes. Debo aclarar que Jiménez Puerta Abogados no es su director jurídico, es un grupo de personas con unas calidades profesionales y humanas invaluables que hacen de esta firma algo diferente. Esto me hace recordar que antes no existían las firmas de abogados, existían abogados muy reconocidos con una oficina desde donde atendían a sus clientes con las limitaciones propias de la época. Esa realidad cambió, y nosotros somos pioneros en la región en esta nueva concepción del ejercicio profesional del Derecho.



¿Cómo se mide esa fortaleza en el campo del derecho ?

El factor preponderante es, sin duda, el portafolio de clientes. Nuestro portafolio es el reflejo de nuestro crecimiento. Poco a poco se han venido sumando a nuestra firma empresas muy importantes cuyo nivel de satisfacción es expresado de manera constante y nuestro compromiso por supuesto es cada vez mayor.



¿A qué sector van dirigidos los servicios que ofrece la firma que usted lidera?

Básicamente al sector empresarial. Nuestro enfoque es el Corporativo Integral. Atendemos al empresario desde la creación de su emprendimiento, lo acompañamos en esa etapa de desarrollo y madurez de su empresa, le ofrecemos toda nuestra experiencia en la definición de matrices de riesgo de su actividad, diseñamos planes de mitigación de contingencias, definimos la mejor estrategia jurídica frente a situaciones litigiosas. Es todo un equipo interdisciplinario pensando para el empresario. Unos desde lo jurídico, otros desde lo organizacional, otros desde lo financiero y esa amalgama hace que seamos un equipo realmente ganador.



¿Qué servicios ofrece la firma Jiménez Puerta Abogados?

​Nuestro portafolio es bastante amplio y por cierto muy interesante. Brindamos principalmente una asesoría integral y de una gran calidad a empresas y personas naturales comerciantes, en aspectos societarios incluyendo conflictos ente socios y de gobierno corporativo, conflictos contractuales, derecho de consumo, derecho de la competencia, brindamos asesoría en temas concursales para aquellos empresarios que atraviesan por una crisis transitoria, tenemos una gran experiencia en temas fiduciarios, contamos además con un área de derecho ambiental, un área de derecho inmobiliario, de normalización de activos y somos muy fuertes en el manejo de litigios de alto impacto para el empresario.



¿Cómo concibe usted los cambios que se generan a partir de la declaratoria de emergencia que se origina por el Covid-19 ?

​Han sido muchos los desafíos que ha traído este largo periodo de confinamiento inesperado. Para algunos se convirtió en la creación de nuevas oportunidades y para otros, de manera lamentable, en una crisis que pudo originarse con motivo de la pandemia o en circunstancias anteriores y esta simplemente actuó como el detonante que la propicia.

Lo cierto es que en uno u otro caso, culturalmente estamos acostumbrados a encarar estos retos y convertirlos en oportunidades. Son cada vez más los emprendimientos que se perfilan como exitosos y una de las grandes enseñanzas, fue la posibilidad de salir de la zona de confort y afrontar con decisión una nueva realidad nutrida de experiencias.



