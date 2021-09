Sitio web www.grupocnet.com

Teléfonos 602 486 84 84

Dirección Calle 15 # 22 – 207 Terminal Logístico Valle del Pacífico

Grupo empresarial compuesto por diferentes compañías de propósito específico y asociaciones que permiten prestar unos servicios diversos de nuestros clientes en las áreas de tecnología, retail, salud y distribución.



Basamos nuestro propósito de negocio en la tecnología brindando una oferta Cloud y Everything as a Service, para ofrecer valor agregado real a nuestros clientes, partiendo desde un análisis de proceso de negocios hasta la entrega de beneficios reales finales.



Compunet: Somos una compañía dedicada a la innovación de negocios cross-industry y ofrecemos a nuestros clientes un acompañamiento gerencial hacia el cambio a la nueva era digital, basados en el conocimiento de industria.



Por medio de nuestros aliados brindamos soluciones de valor agregado para generar transformaciones organizacionales reales, ofreciendo así un portafolio 360 apoyado por la innovación en la economía global.

Etix Cali #1: Data center certificado Tier IV con el objetivo de consolidar y operar negocios con alta complejidad y disponibilidad. Es un ecosistema en donde todos operadores de tecnología y telecomunicaciones son bienvenidos.



Teaté: Comunidad digital que conecta directamente a microcomerciantes con compañías de productos servicios (consumo masivo, bancos, telecomunicaciones, etc) A través de su plataforma de negocios digitales, Teatéaprovecha sus operaciones de Fintechy Data Analyticsen un robusto mercado B2BC que está impulsado por las principales marcas de CPG en todo el mundo.



mySiss: Compañía que brinda una solución basada 100% en la nube y que implementa las mejores practicas de software mundial, como SAP for Healthcare de SAP A.G e I.S.H. MED de Cerner.



mySiss integra fortalezas de estas soluciones en la región de América Latina por medio de la innovación del portafolio, del apoyo a la decisión clínica, del soporte de diagnósticos, back office y analítica.