Supertransporte sanciona a cuatro Centros de Diagnóstico Automotor en el Valle

En total fueron sancionados 26 Centros de Diagnóstico Automotor, CDA, en todo el país por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Foto: Elpais.com.co | Archivo

Cuatro Centros de Diagnóstico Automotor, CDA, fueron sancionados en el Valle del Cauca por la Superintendencia de Puertos y Transporte por incumplimiento de las normas a la hora de expedir el certificado de la revisión técnico - mecánica. Lea también: Nuevo sistema de vigilancia para los Centros de Diagnóstico Automotor

Según el informe de la Supertransporte, los CDA sancionados en el Departamento se encuentran en los municipios de Cali (2), Palmira (1), y Zarzal (1).

En total fueron sancionados 26 Centros de Diagnóstico Automotor en catorce ciudades de diez departamentos del país, con multas económicas y la suspensión de la habilitación por periodos de entre tres y doce meses.

"Nuestro trabajo es hacer cumplir las normas para evitar que sucedan tragedias asociadas a la corrupción en la expedición de certificados. Un vehículo en malas condiciones técnico-mecánicas atenta contra la seguridad de conductores, pasajeros y peatones”, indicó el superintendente de Transporte, Javier Jaramillo.

Entre las irregularidades más comunes se encuentran: no calificar algunos resultados de la revisión técnico-mecánica, no tener certificado ambiental, incumplir las normas técnicas, no tener pólizas de seguro vigentes ni reportar información financiera.

De los casos encontrados se destaca el del CDA Check Car Motor en Barranquilla, el cual expidió de forma irregular el certificado de revisión técnico-mecánica de un campero que prestaba servicio en Caldas, y que meses después, con una decena de estudiantes a bordo, perdió el control y se fue a un abismo en Pácora, dejando un estudiante de 10 años muerto y nueve heridos.

El campero de placa WFE225, modelo 1969 y de radio de acción municipal en Pácora (Caldas), afiliado a la empresa Autonorte S.A., nunca acudió al Centro a presentar la revisión, sin embargo contaba con el certificado. Debido a esto, la Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó cancelar su habilitación, que anteriormente ya había sido suspendida durante un periodo de 6 meses, desde julio de 2016, por el mismo trámite.

Otro caso similar se presentó en el CDA Revisión Plus del Magdalena Medio, cuya suspensión fue la más alta (doce meses), luego de comprobarse que expidió el certificado de revisión técnico-mecánica a un vehículo que para la fecha en la que supuestamente acudió a la revisión se encontraba inmovilizado en los patios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Jaramillo advirtió que, actualmente, la entidad procesa otras 161 investigaciones a CDA’s, y anunció que próximamente dará a conocer los resultados.