Decomisan en Tuluá peces exóticos como el caso del Atlantis

Un pirarucú, cuatro rayas del Amazonas, una anguila eléctrica; además de dos cuchillos africanos, dos peces dragón y tres basa fueron incautados por las autoridades. Los mismos fueron acogidos por el Zoológico de Cali con el fin de preservar su vida.

Bernardo Peña l El País

Trece peces de especies exóticas e invasivas que fueron decomisadas por la CVC en un establecimiento comercial en Tuluá han encendido las alertas de las autoridades ambientales por el cultivo de especies foráneas en el Valle y el tráfico ilegal de las mismas.

Entre los animales decomisados, todos de agua dulce, se encuentran nativos del Amazonas como el pirarucú, la raya y la anguila eléctrica. También especies exóticas continentales que no contaban con permisos de importación como peces cuchillos africanos, peces dragón asiáticos y peces basa.

La incautación se realizó porque la comercialización de dichas especies no está permitida por ser exóticas, invasivas y porque los propietarios del local no contaban con los documentos requeridos por la Autoridad Ambiental como comprobantes de compra de un sitio autorizado ni permiso de importación.

En estos momentos, los peces se encuentran en cuarentena en el Zoológico de Cali, que tras la solicitud de las autoridades ambientales, decidió acoger a estos ejemplares.

"El procedimiento se realiza con el fin de que se adapten y para descartar que exista riesgo de que le pasen enfermedades a especies que tenemos aquí. Esos animales al estar confinados no van a ejercer ningún riesgo hacia los ecosistemas", comenta Carlos Galvis, biólogo del Zoológico de Cali.

Hace una semana, el sacrificio de 40 peces exóticos de agua salada decomisados en un centro comercial de Bogotá causó revuelo en Colombia. Lo que muchos no saben es el riesgo que algunas de estas especies foráneas representan para las propias.

De acuerdo con Gustavo Trujillo, biólogo de la CVC, "cuando una especie no es propia de una región es de potencial peligro para el ecosistema de esa zona porque puede desplazar a las especies nativas, debido a que se apropian de sus espacios, consumen su alimento e incluso llegan a comérselas".

En el caso del Valle del Cauca, lo más preocupante, resalta la autoridad ambiental, es que algunas especies, como el pirarucú, están siendo cultivadas en lagos de la región.

"A esta especie del Amazonas quieren tenerla en estanques acá en el Valle y lo que pasa es que el pirarucú se alimenta de otros peces que no han convivido con este y no han generado mecanismos de defensa, lo que puede ocasionar que se acaben especies completas de peces nativos. Por esta razón, las autoridades ambientales en el país estamos en alerta permanente con las especies que son exóticas, porque generan unos impactos grandísimos", asegura Trujillo.

En el año 2016, las autoridades ambientales del departamento incautaron 39 individuos de once especies exóticas.

Además del pirarucú, el biólogo Gustavo Trujillo manifiesta que al Valle del Cauca también están trayendo pez basa y bagre asiático para cultivarlo en lagos.

"La gente trae estas especies a lagos particulares, pero ellos no entienden que en épocas de lluvias, por ejemplo, los estanques se pueden desbordar y estas especies pueden llegar fácilmente a las cuencas del río Cauca y ese es el potencial riesgo para las demás especies nativas", comenta.

Aunque es claro que existe un tráfico de especies, para las autoridades es difícil establecer la ruta que se realiza para traer estos animales hasta el país.

"Sabemos que las redes de comercio ilegal utilizan correos rápidos para hacer el envío de peces o animales vivos porque obviamente no pueden estar en bodegas durante mucho tiempo. No obstante, a veces es difícil establecer si vienen de afuera o son cultivados acá", manifiesta Trujillo.

La autoridades ambientales invitaron a los ciudadanos a ser respobsables con el medio ambiente y no participar del tráfico de especies. "Solo tenemos este espacio de riqueza natural y con prácticas como estas atentamos contra nuestra diversidad".

Aunque la cría de peces o acuicultura es una práctica antigua y Colombia no es ajena a esta tradición, en el país hay alrededor de 480 o 500 especies que hacen parte de lo que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca considera recurso pesquero y entre ellos se incluyen los peces ornamentales. No obstante, hay especies como las confiscadas, que no hacen parte de esa lista.