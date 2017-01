'Pacífico pa’l mundo', el álbum que busca conquistar el planeta en streaming

El álbum le apunta al crecimiento de la industria musical con pedagogía para los artistas, para que conozcan la importancia de acercarse al mercado digital.

Foto: Casa del Valle | Especial para El País

El álbum se llama ‘Pacífico pa’l mundo’, y ya se puede adquirir en por lo menos 40 plataformas digitales, entre ellas Spotify. Incluye, en total, 30 canciones: currulaos, jugas, arrullos.

Sus autores, por supuesto, son músicos del Pacífico colombiano. Hay de Guapi, de Buenaventura, del Distrito de Aguablanca de Cali, de Timbiquí. No tienen el reconocimiento y la fama de ChocQuibTown , o Herencia de Timbiquí, pero al igual que ellos hacen muy buena música. Música tradicional exactamente.

Y difundirla es el objetivo del álbum. Que una juga interpretada en, por decir algo, la zona rural de Guapi, la escuche un productor de comerciales en Nueva York y de golpe diga yo quiero tener ese sonido, quiero contratar a ese músico. O que, simplemente, alguien en cualquier lugar del planeta compre el álbum y ese dinero sirva para consolidar a los músicos del Pacífico.

Solamente Itunes le genera a Apple ganancias por cerca de US$12.000 millones al año.

“La iniciativa de hacer ‘Pacífico pa’l mundo’ surge en 2016. Yo soy un usuario de estas plataformas digitales de música en las que puedes comprar canciones y álbumes a precios muy económicos. Y navegaba ahí un día cualquiera y caí en cuenta que no existía en estas plataformas música del Pacífico. Claro, está ChocQuibTown y Herencia de Timbiquí, los grupos más reconocidos, pero no estaba la música que se hace en los barrios y en la zona rural de Buenaventura, o del Chocó, o del Distrito de Aguablanca en Cali. La mayoría de los grupos del Pacífico están muy lejos del mercado digital, que es donde se están moviendo los recursos de esta industria. Entonces surgió el proyecto: hacer un álbum digital con la música tradicional del Pacífico, ponerla a circular en todo el mundo, conectar a los artistas con el mercado”.

Quien habla es Ronald Mayorga. Ronald es el gerente de la Casa del Valle en Bogotá, una entidad de la Gobernación del departamento cuyo trabajo es, precisamente, ser una especie de conector entre lo local, lo que pasa en el Valle, y el país.

“Hay instituciones, proyectos, que buscan apoyar iniciativas regionales y en el caso de los artistas del Pacífico esas oportunidades muchas veces se pierden porque no hay nada que difunda esas posibilidades y los vincule con las mismas. La Casa del Valle busca ser ese vínculo”.

Para hacer el álbum lo primero que se hizo fue buscar apoyo de entidades a las que les interesara el proyecto: la revista musical Shock, Tigo Music, y dijeron que sí. Cada vez hay más interés, más curiosidad, por la música del Pacífico. Cada vez es considerada como una buena oportunidad de negocio.

Enseguida hicieron una convocatoria. Los artistas debían inscribir sus canciones en una plataforma digital. El requisito: que fueran inéditas y que además, incorporaran los sonidos del Pacífico: la marimba, por ejemplo.

Cuando Alexánder Sevillano, el director del Grupo Gente Pesada de Cali, supo que quedó seleccionado con ‘Arrechera’ y ‘Petronio’ hizo, con el resto de los doce integrantes del grupo, una gran fiesta.

Alexánder, nacido en el Distrito de Aguablanca, canta y compone desde el año 2005. Desde siempre, colecciona salsa. Además, fue DJ en varias discotecas; también locutor, animador, zapatero, minero, percusionista.

En el año 2000 quiso buscar su sueño, ser cantante, y creó el grupo de salsachoke, Gente Pesada. Al principio logró un reconocimiento local; un reconocimiento del barrio. Pero después, en 2014, cuando lanzó la canción ‘Trake que tra’, Gente Pesada comenzó a ser nombrada en todas las emisores de la ciudad, los empezaron a convocar a los grandes eventos. Y pese a ello, aún el grupo requiere consolidarse en el país y el extranjero.

“El gran problema de las industrias culturales es la circulación. Hay un muy buen trabajo en lo local, en los municipios, en las zonas alejadas de los centros urbanos donde se está haciendo un muy buen trabajo, incluso por gente empírica, sin formación académica, pero no circula lo que hacen. Y ahí radica el gran problema de nuestros artistas. Con ‘Pacífico pa’l mundo’ atacamos directamente el problema de la circulación”, dice Ronald Mayorga.

Absalón Sinisterra es otro de los artistas que hace parte de ‘Pacífico pa´l mundo’ con ‘De fiesta’, ‘Qué bonito’ y ‘Cantos de mi terruño’. Son jugas. Absalón cuenta que empezó a cantar en su pueblo, Timbiquí, porque era una especie de necesidad vital. Cantar era lo que quería hacer en la vida. Pero como en el pueblo era difícil difundir su trabajo, se fue a vivir a Cali durante ocho años. Y de Cali, por la misma razón, que lo escuchen, se fue para Bogotá. Esa es su lucha. ‘Pacífico pa’l mundo’, espera, le puede hacer las cosas más fáciles.

“Por eso insisto: la apuesta es por la circulación. A mí me encanta el Petronio Álvarez, soy amigo y colaborador del Festival, pero la preocupación es que una vez se apagan las luces del certamen deja de sonar en el país la música del Pacífico. Tenemos que esperar un año para nuevamente sentir esa magia, ese goce. Con ‘Pacífico pa’ l mundo’ esperamos que no se apague nuestra música ningún día del año y otra cosa: el álbum ha servido también para profesionalizar a nuestros músicos, porque la mayoría son nuevos no solo para el público, sino para la industria. Un grupo del municipio El Águila, te lo cuento como anécdota, no sabia que era un RUT. Así que hubo que hacer un trabajo de pedagogía. El álbum ha llevado a los artistas a organizarse porque no se logra nada con muy buena música pero sin la capacidad administrativa para insertarse al mercado”, comenta Mayorga, quien enseguida anuncia que en este 2017 habría una nueva versión de ‘Pacífico pa’l mundo’.

Se hará una nueva convocatoria para llegar a los artistas que no conocieron, no les llegó el mensaje del primer proyecto, y todo será presentado en mayo, cuando Colombia celebra el Mes de la Afrocolombianidad.

El jingle del álbum fue realizado por artistas como Andy Caicedo, Cali Flow Latino, Nidia Góngora, Rancho Aparte, Esteban Copete, entre otros. Donaron su trabajo. Foto: Casa del Valle | Especial para El País