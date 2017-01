Aún no se conocen causas de muerte de mujer hallada en vía de Rozo, Palmira

La mujer fue sepultada este lunes en Palmira.

Elmer Agudelo - Especial para El País

Este lunes se cumplió el sepelio de Miyerlandy Gaviria Arango, la mujer que apareció muerta el sábado pasado en la vía a La Torre, en el corregimiento de Rozo, zona rural de Palmira.

Las causas de su muerte aún no se conocen. Como hipótesis las autoridades señalan que la mujer pudo haber muerto luego de que se le suministrara alguna droga o que habría sufrido un infarto, ya que no presentaba al momento de su hallazgo ningún signo de violencia externa o heridas de arma de fuego o blanca.

Su exesposo, Julio César Mora, padre de sus tres hijos, uno de ellos una joven de 21 años, quien se encuentra muy enferma, reiteró que se desconocen las causas que llevaron a la desaparición de Miyerlandy el viernes pasado cuando se disponía a salir hacia su lugar de trabajo.

Sin embargo, reconoció que ella había tenido un accidente de tránsito hace seis años, el cual le dejó secuelas en una pierna y del que se esperaba saliera en los próximos días una demanda a su favor.

"Mi exesposa era una mujer muy buena, trabajadora, ella no tenía enemigos, dedicada a sus hijos, especialmente a la niña con la que eran como un tatuaje, no se despegaba la una de la otra debido a su enfermedad", señaló Julio César, quien aún no sale la consternación por la extraña muerte de su excompañera sentimental.

El cortejo fúnebre fue acompañado con servilletas blancas para reclamar una respuesta rápida por parte de las autoridades sobre la causa de muerte de la mujer.