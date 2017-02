Damnificados de la creciente del río Cauca en Candelaria aún no han sido reubicados

Cerca de 30 personas, damnificadas de la creciente del Río Cuaca, viven aún en 'carpas' a la espera de soluciones de vivienda.

Bernardo Peña / El País

A la espera de soluciones por parte de las autoridades, viviendo en impovisadas habitaciones de madera, sábanas y zinc, se encuentran alrededor de 30 personas que fueron afectadas por la creciente del río Cauca, el 21 de enero, y que ahora no tienen dónde vivir.

Son siete familias que vivían como inquilinos en algunas viviendas ubicadas en la ladera del río, a la altura del puente de Juanchito, en el Municipio de Candelaria.

Tras la emergencia, las familias que vivían en este sector, alrededor de 30, fueron llevadas a un terreno vacío, a pocas calles de sus residencias, donde se levantaron carpas para albergar a casi 107 personas, mientras se encontraban soluciones a la emergencia.

Dos semanas después, la mayoría de los afectados ya han regresado a sus hogares. Muchos de ellos porque lograron que les entregaran anticipadamente los proyectos de vivienda que se les había asignado en el barrio Caucaseco, desde hace un par de años.

Sin embargo, en el exiguo albergue continúan algunas familias, como la de Edgar Osa, comerciante que arrendaba una habitación en la ladera del río, y que ahora no encuentra soluciones para su esposa y su hijo de apenas un año y medio de edad.

"El día de la inundación tuvimos que sacar nuestras cosas, el agua no dio tiempo, fue muy rápido. Perdimos enseres, armarios y otras cosas.

Las entidades del Gobierno nos dicen que allá no podemos volver a ubicarnos, entonces estamos esperando a ver que nos den alguna solución, porque las viviendas que alquilábamos las van a demoler", cuenta el afectado, que lleva diez días en el albergue.



"Las condiciones aquí son muy malas, incómodas, pero no tenemos para donde irnos", explica. "La mayoría ya se fueron porque ya tenían otras viviendas en Caucaseco y los reubicaron. Los que quedamos aquí somos los que no teníamos nada, ni vivienda ni para dónde irnos".

Situación similar es la de Mercedes Caicedo, quien llevaba seis años viviendo de arriendo bajo el puente de Juanchito. "Si me hubieran dado una indemnización hace rato me hubiera ido de allí, aunque sea para pagar un arriendo", se queja.

Sobre esto, la secretaria de Salud de Candelaria, Andrea Franco, dice que a estas personas, quienes vivían de arriendo, no entrarían en el plan de vivienda del Municipio, pues ya se ha beneficiado a los propietarios.

Por ello, la ayuda que les brindarían sería una suma de $600.000 en efectivo, pues "esto le puede alcanzar para dos o tres meses de arrendamiento", asevera la funcionaria.



"El problema es que los que ya estaban en el programa de vivienda, y que ya habían recibido sus casas nuevas, pusieron en arriendo las edificaciones que tenían en zonas de alto riesgo", explica.

Se esperaría que entre jueves y viernes de esta semana las ayudas económicas puedan llegar a las siete familias en cuestión. Mientras tanto, las autoridades vigilan que las edificaciones evacuadas no sean tomadas por otras personas como viviendas.

Estos casos en el Municipio de Candelaria fueron causados por la creciente del río Cauca que se presentó el pasado 21 de enero, y que afectó a cerca de 2.400 personas que viven a las orillas de este afluente.

Mientras tanto, en Cali, la totalidad de los habitantes afectados habrían vuelto a sus casas, según la Secretaría de Gestión de Riesgo.

Según Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón, la meta para este año es reasentar 2600 hogares: aproximadamente 1500 familias que habitan sobre el jarillón y 1100 familias alrededor de las lagunas que también están en riesgo. El resto de las familias las reasentamos en el 2018, es decir las 4000 que harían falta.