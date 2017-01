Cruz Roja Valle aclara que no está solicitando ayudas para supuesto damnificado

Si le solicitan realizar ayudas a nombre de la Cruz Roja, verifique su validez a través del teléfono fijo 5184259 y en el celular 3105810337.

Archivo Elpaís.com.co

La Cruz Roja seccional Valle del Cauca dio a conocer que las solicitudes que están circulando en redes donde supuestamente están pidiendo ayudas para un damnificado por un incendio en Yumbo, son falsas. Las mismas se estarían haciendo a nombre del señor Henri Samboní.

"Somos una entidad que cumplimos una labor netamente humanitaria y hacemos un llamado a la población en general a respetar el nombre y el uso del emblema de la Cruz Roja”, manifestó Edwin Mejía Villegas, de la Dirección de Socorros y Gestión del Riesgo de la Cruz Roja Valle.

Además manifestó que si alguna persona está interesada en ser solidaria ante alguna emergencia, la recomendación es que primero verifique previamente la veracidad de la misma a través del teléfono fijo 5184259 o el número de celular 3105810337.

El funcionario también resaltó que el emblema y el nombre de la Cruz Roja no pueden ser utilizados por instituciones, empresas o personas, que no estén autorizadas por la ley o no estén vinculadas a los servicios asistenciales de la Institución.

El llamado a las personas es también para que denuncien si han sido víctimas de este tipo de engaños comunicándose al número telefónico 5184200 de la Cruz Roja Valle o al 6699028 de la Cruz Roja Valle Unidad Municipal Yumbo.