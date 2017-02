¿Convertir la Feria Internacional de Aves en un 'Petronio'?, esta es la propuesta

Estas son las aves que podrán los vallecaucanos del 17 al 19 de febrero, en la tercera versión de la Feria Internacional de las Aves.

Jorge Orozco - El País

La Feria Internacional de las Aves ya comenzó a alzar vuelo para este 2017. Y no solo porque anoche se lanzó oficialmente la tercera versión del evento, que va del 17 al 19 de febrero, sino porque ya se creó una mesa pública con la Alcaldía de Cali para potencializar el desarrollo del aviturismo en la región y la conservación de las aves con programas todo el año.

“Uno de los grandes objetivos es que sea un producto de Cali para Cali y que el sector público y privado este involucrado. Desde el principio hemos manejado la Feria a través de una asociación de carácter comunitario y queremos elevarla al nivel de un Petronio Álvarez o una Feria de Cali. Que no pertenezca a una asociación sino que el mismo Municipio y los ciudadanos hagan esta feria suya”, explica Antonio Restrepo, director ejecutivo de la Feria Internacional de Aves de Colombia.

La mesa está conformada por el Dagma, las secretarías municipales de Turismo, Educación, Desarrollo Económico y Cultura, y la Asociación Río Cali y Mapalina, creadoras de la Feria Internacional de las Aves.

Alejandro Vásquez, secretario de Turismo, dice que la idea es empezar a articular a todas las personas que busquen impulsar el turismo de naturaleza. “Este sector es el que va a impulsar la Nación y desde el Municipio vamos a ser consecuentes con eso”, indica.

Por su parte, el director del Dagma, Luis Alfonso Rodríguez, precisa que su gran aporte para hacer sostenible la Feria es la realización de avistamientos guiados en los humedales de la ciudad. Durante todo el mes de febrero, la entidad ambiental realizará salidas de campo gratuitas a los Ecoparques Lago de las Garzas, Bataclán y Charco Azul, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. “Y en el futuro pensamos involucramos en los proyectos de desarrollo ecoturístico. En territorio rural, ya el Dagma tiene la La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, y hemos reorientado para que se haga desarrollo sostenible y favorezca la presencia de pájaros en la región”, agrega.

Y para un buen avistamiento

La creencia general es que avistar aves es una actividad de expertos, pero cualquiera puede hacerlo, incluso desde su casa. El director de la Feria Internacional de Aves, Carlos Mario Wagner, explica cómo prepararse para ver las especies más bellas que revolotean por Cali. Hay unas 200 en la ciudad y sus alrededores.

¿En qué consiste la práctica del 'pajareo'?

Es básicamente observar aves en su hábitat natural, aves en libertad.

¿Es solo para expertos?

Todos pueden hacerlo. De hecho, al revisar las cifras de quienes observan aves o ‘pajarean’, la mayoría no son científicos (ornitólogos).

¿Por qué Cali?

Cali urbana y parte de su zona rural está ubicada en el valle geográfico del río Cauca, que tiene ecosistemas de bosque seco tropical, con un número considerable de especies de aves.

Además, los límites del Municipio van desde los 1000 hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar, facilitando la presencia de diversos ecosistemas.

¿Por qué febrero es una temporada ideal para la observación?

Por la presencia de aves migratorias que vienen de EE.UU. y Canadá y escapan del frío buscando sitios cálidos.

¿Hay una hora especial para ver aves?

Entre las 5:45 a.m. y 10:00 a.m. y 3:00 p.m. y 6:30 p.m., las aves diurnas están más activas. Para observar aves nocturnas (búhos), entre las 6:30 p.m. y 10:00 p.m. y 3:00 a.m. y 5:45 a.m.

Para que se agende La inauguración de la Feria de las Aves será el 17 de febrero en el Hotel Spiwak a las 5:00 p.m.

También habrá charlas académicas gratuitas en la Universidad Javeriana el sábado 18 de febrero en el Auditorio Almendros de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se realizarán salidas de avistamiento a: Pance, Alto Anchicayá, Kilómetro 18, Laguna de Sonso, El Topacio, Chicoral, bosque de niebla de San Antonio y Gallito de Roca y Villa Maga.