Alcalde de Tuluá propone construir 'Marihuanódromo' para controlar consumo

Especial para el País

La adecuación de un 'marihuanódromo' para que la gente fume marihuana, si lo desea, es lo que propone el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román.

La curiosa propuesta fue hecha por Vélez Román en un consejo comunitario, respondiendo a la solicitud de algunas personas que expresaron esa necesidad ante la entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía que sanciona a quienes consuman sustancias psicoactivas en lugares públicos.

“A mi me gustaría evaluar ese tema, esa es una realidad que no podemos ocultar, yo prefiero que los consumidores de marihuana tengan un sitio alejado de parques y avenidas para que no estén alterando el orden y la sana convivencia de las demás personas en otros espacios públicos donde la ciudadanía hace deporte y otras actividades”, indicó el mandatario local.

Asimismo, Vélez Román manifestó que ese lugar “tendría el acompañamiento de otras dependencias del Municipio como las secretarías de Salud, Arte y Cultura y Bienestar Social.

“Sería muy bueno que esas personas que fueran a ese sitio con la intención de fumar marihuana terminaran haciendo deporte o actividades lúdicas y se pudieran recuperar para la sociedad", dijo el Alcalde de Tuluá.

El mandatario anotó que va hacer las respectivas consultas con el Gobierno Nacional para ver si se puede o no destinar un sitio exclusivo para los fumadores de la cannabis sativa.

Según la Policía, el 87 % de las muertes violentas que se registran en el municipio de Tuluá están directamente relacionadas con el consumo y tráfico de estupefacientes, lo que denota la gravedad de esa problemática.

Por su parte, el personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, dijo que la idea del Alcalde “no es del todo descabellada” si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional permite la dosis personal.

“Habría que aprender de experiencias exitosas que se han dado en otras partes del país como lo hizo el alcalde Petro en Bogotá”, manifestó el representante del Ministerio Público.

Asimismo, Benítez Sierra observó que el nuevo Código de Policía permite que los ciudadanos puedan consumir esas sustancias en sus casas, pero si eso afecta a los vecinos, seguirán los conflictos, por lo que ve viable la propuesta del Alcalde.

En el mismo sentido se pronunció el secretario de Salud del municipio, Jhon Freddy Asprilla, quien dijo que esa propuesta hay que analizarla muy bien para que no haya malentendidos en la comunidad, “porque ese es un tema muy complejo”.

“Lo que se quiere es tener un centro en donde podamos rehabilitar a estas personas. Sería aplicar experiencias que se han dado en otros países”, indicó el funcionario.