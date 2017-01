Buscan devolver viviendas a militares y policías desplazados por la violencia en Palmira

En el 2010 el Ministerio de Defensa, a través de la Caja Promotora de Vivienda, entregó un plan de casas para los soldados y policías heridos en combate.

En la mañana de este viernes la Alcaldía, el Ejército y la Policía, se dio a la tarea de recorrer todo el barrio para determinar cuántas de las familias que habitan en las 146 viviendas entregadas por el Ministerio de Defensa son habitadas por sus verdaderos propietarios.

Al respecto, el secretario de Seguridad, coronel (r), Carlos Zapata, indicó solo dos propietarios habitan en sus viviendas y los demás están de manera ilegal.

Zapata aseguró que en los próximos meses la Alcaldía se dará a la tarea de sacar a estas personas para devolverles las casas a los militares.

Entre tanto, Sandra Lame, la viuda de un soldado caído en combates, sostuvo que ha permanecido en el lugar soportando toda la violencia de la zona porque no tiene como pagar arriendo en otra parte.

"Lo que me llega de pensión no me alcanza para pagar arriendo, comida y servicios", dijo la mujer.

El Secretario de Seguridad dijo que al sector ya "han regresado cuatro familias (un policía y tres militares), esperamos que regresen todos de nuevo".