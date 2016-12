Baja la accidentalidad en Palmira por campaña de seguridad vial

Funcionarios de la Alcaldía hacen sensibilización sobre seguridad vial en las calles de Palmira.

Foto: El País Palmira

Veintidos días después de haberse puesto en marcha la campaña vial 'Salvemos vidas en las vías de Palmira', las muertes en accidentes de tránsito han disminuido en un 85% y las lesiones en un 7%.

Así lo dio a conocer el asesor de la Secretaría de Movilidad, Erminson Ortiz, quien indicó que gracias a la campaña pedagógica que se inició el 1 de este mes, hasta la fecha una persona ha perdido la vida en siniestros viales, mientras para esta misma época del 2015, fueron siete.

"Esta es una cifra muy importante para nosotros pues estamos hablando de una reducción del 85%, lo que nos motiva a continuar con estas campañas. Obviamente, esto también va asociado a una importante reducción en el número de lesionados y en solo daños", aseguró el funcionario.

Precisamente, la falta de cultura vial en el municipio ha dejado el saldo de 362 personas muertas en los últimos cinco años, llevándolo a tener una de las tasas más altas de mortalidad en el país al registrar 28 muertos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 14 por cada 100.000 habitantes.

Esta situación llevó a la Alcaldía a firmar un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial por $500 millones en programas de pedagogía y cultura ciudadana.

Dentro de las acciones que contempla esta campaña, anotó Ortiz, está igualmente, la intervención de los diez cruces de mayor accidentalidad en la localidad como son la Calle 42, la Carrera 28, la Calle 36, desde la Carrera 33 hasta la 22, la Calle 23 y la Carrera 1, entre otros.

Dijo también que está iniciativa busca impactar de manera directa a la comunidad palmirana.

"Le estamos diciendo a la gente, cara a cara, a qué se compromete usted con la seguridad vial en el municipio y la verdad que hemos interactuado con más de tres mil personas en la calle y unas 600 mil en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram", reiteró Ortiz, quien indicó que en esta campaña participa un grupo de 45 personas que aborda a todos los actores viales: peatones, motociclistas, ciclistas y pasajeros de vehículos de servicios públicos.

En el edificio del Camp, donde se ha instalado una enorme pancarta, se pueden leer frases como estas: "Me comprometo a cumplir con las normas de tránsito", "A abrocharme el cinturón", "A no utilizar el celular mientras conduzco" y "A ser multiplicador de esta campaña".

Son millares de mensajes los que reposan sobre el papel, lo que ha motivado a las autoridades y llevado a pensar que esta vez los palmiranos sí se concientizarán de la necesidad de respetar las normas de tránsito.

Falta Personal

Ortiz reconoció que en la actualidad no cuentan con el personal suficiente, pues hay cerca de 20 técnicos operativos de tránsito para regular el tráfico y atender los accidentes, además de impulsar los operativos para generar conciencia, añadió que para eso está el tema tecnológico.

Es decir, para aquellos que aún no les queda claro este tipo de campañas pedagógicas, el municipio cuenta con las cámaras fijas y móviles de fotodetección que no solo sancionan a aquellos que se llevan la señal en rojo, los pares o se detienen sobre la cebra, sino que además detectan los vehículos que no tienen el seguro obligatorio, ni la revisión técnico - mecánica.

En Palmira los que más participan en los accidentes de tránsito son los motociclistas y son ellos los que aportan un 60% de las víctimas fatales, bien sea el conductor o su acompañante.

Asimismo, se ha establecido que el 75% de los lesionados son hombres y el 25% mujeres.

En los últimos años, con la proliferación del mototaxismo en la ciudad, se ha disparado el número de mujeres lesionadas y también fallecidas en siniestros viales.

Por ello, a partir del 1 de enero arrancan los talleres para motociclistas en normas de tránsito y habilidades para conducir, así como la parte técnica.

Igualmente, se intervendrá con algunas medidas transitorias la parte de infraestructura, en los corredores identificados como críticos.

Otro punto que se trabajará en el 2017 será la atención a víctimas, para lo cual se está capacitando a los grupos de rescate como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja y en rescate vehicular.