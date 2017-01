Llega al mercado la esperada consola Nintendo Switch

La consola de Nintendo cuenta con 32 GB de memoria y los usuarios pueden ampliar la capacidad usando tarjetas microSDXC.

Foto: Especial para El País

Varios meses tuvieron que esperar los fanáticos de Nintendo -desde octubre pasado cuando lanzó un video de expectativa- para que la compañía japonesa diera a conocer por fin los detalles de su nueva consola ‘Nintendo Switch’, la cual saldrá al mercado el próximo 3 de marzo.

Así fue dado a conocer esta semana en Tokio, Japón, durante el evento de lanzamiento de este dispositivo ‘hibrido’ que será la apuesta de la ‘casa de Mario Bros’ para salir del rezago en que se encuentra tras el éxito de sus rivales Sony y Microsoft.

La característica diferenciadora de esta nueva consola de Nintendo será la portabilidad. Y es que el dispositivo podrá ser usado de forma tradicional conectado al televisor por medio del cable HDMI, o ser separado de la base y ser llevado a cualquier lugar como si fuera un ‘Nintendo DS’.

La ‘Switch’ permite diferentes modos de juego explotando, además de los botones, el reconocimiento de movimientos por acelerómetro o por cámara infrarroja. Es así que se pude jugar de manera individual o multijugador, separando los mandos llamados ‘Joy Con’.

Con este nuevo concepto de consola ‘híbrido’, Nintendo no compite directamente con la PlayStation 4 de Sony, una máquina fija muy potente que ofrece funciones multimedia, sino que se instala entre esa consola ‘PS4’ y los juegos en los teléfonos inteligentes.

“Es una consola de juegos que permite divertirse con otra persona, antes que con una máquina", ya que tiene dos ‘joysticks’ (mandos) que interactúan con el entorno real, agregó uno de los desarrolladores durante el lanzamiento. Además, permitirá “títulos (videojuegos) que hasta ahora eran imposibles de jugar”.

Por el momento, la ‘Nintendo Switch’ saldrá a la par con varios videojuegos como: ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, el popular ‘Just Dance’, y ‘Dragon Quest X’. sin embargo, medio centenar de estudios de desarrollo de videojuegos trabajan en “la creación de 80 juegos”, anunció Yoshiaki Koizum, un dirigente de Nintendo que también es productor de un nuevo ‘Super Mario Odyssey’.