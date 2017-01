El portal web de una caleña para 'rediseñar' el espíritu

“Para dar inicio al nuevo año, la renovación de mente, cuerpo y espíritu es nuestro mejor vestido”, asegura la facilitadora tántrica caleña María Lucía Tarazona, creadora de su marca personal Marialu y quien diseñó un programa para aquellos que desean reinventarse.

“El 2017, en numerología, es un año 1 (uno), que se traduce en inicio de nuevos ciclos, de energía disponible para renovarse, para ampliar la zona de influencia y crecer en todos los sentidos. Es un año de expansión en todo lo que uno visualice o se proponga”, agrega.

María Lucía creó la Tendencia Quantum, una experiencia vivencial plasmada en talleres, happenings, actos psicomágicos y sesiones de Tantra. Es la culminación de un trabajo exhaustivo en diversas disciplinas del ser que combinan principios de neurociencia, física cuántica, psicología junguiana, programación neurolinguística y tantra, a través de las cuales se accede al subconsciente y se cambian patrones de manera permanente y definitiva.

Ella acaba de lanzar su portal de Renovación del Ser, www.bymarilu.com, una página que lleva a quien interactúa con ella a un rediseño de cuerpo, mente y espíritu. Allí se le facilitan al usuario herramientas poderosas y sencillas de aplicar en casa a diario.

Dice María Lucía que “normalmente estamos en un paradigma que es ‘Hacer para tener y luego ser esa persona que quiero’. Aquí invertimos el paradigma, tú debes ser primero, luego actuar para obtener”.

Se trata de conectarse con el sanador intuitivo que cada uno tiene. “Siempre buscamos a alguien externo para sanarnos, la idea es que se dejen de generar patrones de codependencia. Cada uno de nosotros tiene un maestro interior, cuando aprendes a escuchar esa voz de la intuición, que a veces habla más bajito que la del ego, escuchas más tu cuerpo, sabes qué le conviene, qué te hace daño, y empiezas a rodearte de personas, elementos y hábitos que contribuyen a tu sanación; tu vida se va transformando”, dice Tarazona, quien trabaja con sanación reconectiva y manejo de cristales. Aquí, una guía para emprender el viaje a su interior.

En el subconsciente de las personas permanecen patrones que se alojan allí desde la infancia, como “los niños no pueden llorar”, “las niñas no deben demostrar la rabia”. Dice María Lucía Tarazona que nos hemos acostumbrado a actuar de ciertas maneras por el género, por la cultura y los condicionamientos sociales y desde niños reprimimos ciertas emociones y se forman los bloqueos emocionales.

Está comprobado científicamente que esos bloqueos están alojados en el cuerpo, desde el vientre de la madre. La forma de entrar al cuerpo es con técnicas o prácticas corporales y por medio del subconsciente con meditación, visualización y reprogramación de patrones. Para eso hay que activar el testigo presente, es decir, adquirir conciencia de cuál es nuestro diálogo interno durante el día y revisar las reacciones automáticas que tenemos.

Crear nuestra propia vida

Dice Tarazona que hay que hacer de cuenta que nuestro disco duro es el cuerpo y el software es nuestra mente. Y la idea es dejar de vivir por defecto y empezar a vivir como creadores de nuestra propia vida. Según los principios de la física quántica, “los pensamientos son energía y emiten una onda electromagnética, que por el hecho de no verla no significa que no exista. Esa onda causa un efecto como el que ocurre en un lago cuando se arroja una piedra. Asímismo, la vida que tenemos ahora es consecuencia de los pensamientos dominantes que tuvimos hace cinco años”, explica.

“La realidad es subjetiva y relativa, es maleable, no es física ni estática. No somos víctimas, nada sucede por accidente, todo son sincronicidades”.