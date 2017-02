Inmunoterapia, el revolucionario tratamiento contra el cáncer

Cuatro de cada diez pacientes de melanoma metastásico viven por un largo tiempo gracias a la inmunoterapia.

Un tratamiento alternativo que no tiene los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia, fue recientemente aprobado por el Invima para varios tipos de cáncer como el de pulmón, riñón y melanoma.

Se trata de la inmunoterapia “que consigue, a través de fármacos, estimular el sistema inmune del cuerpo humano para luchar contra los tumores”, dice Martín Eduardo Richardet, del Instituto Oncológico de Córdoba, Argentina, que visita Colombia para capacitar médicos sobre esta nueva apuesta contra el cáncer.

“El organismo tiene un sistema inmunológico que lo defiende contra diferentes gérmenes, bacterias y células que son normales y, por algún mecanismo, se vuelven anormales y se forman los tumores. Estos tumores lo que hacen es atacar, por diferentes medios, nuestro sistema inmunológico y frenarlo para que no cumpla la función de defensa”, explica el médico especialista en oncología.

“De lo que se trata es de incentivar el sistema inmunitario para que reconozca y ataque las células del tumor”, agrega Richardet.

Aunque la inmunoterapia se desarrolló desde hace muchos años, y se aplica en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, es ahora cuando está disponible para tumores de pulmón y de riñón (previamente tratados) y para los melanomas (que no han sido tratados).

Pero en un futuro no muy lejano, dice experto que la idea es que “esta medicación sirva de base para el tratamiento de la mayoría de tumores, ya sea solo o combinado con los tratamientos convencionales, como la quimioterapia, dando mejores resultados”.

Hoy se tienen cuatro de estas medicinas que se usan en la mayoría de los países. Y aunque estos tratamientos pueden resultar costosos, sus beneficios en la mejora de la calidad de vida del paciente y la supervivencia de este son mayores que los que ofrecen los tratamientos tradicionales.

“Lo que hacen la quimioterapia o la radioterapia habitualmente es afectar las células malas, pero también ataca las células buenas del organismo y por eso es que los pacientes que están bajo este tipo de tratamientos sufren de náuseas, vómitos, baja de defensas, adormecimiento en manos y pies, que tantos problemas les ocasiona para sus prácticas habituales. Estas nuevas drogas de inmunoterapia, al actuar de manera diferente, van directamente al sistema inmunológico para que este ataque específicamente la zona del tumor y hace que sean tratamientos con una toxicidad muy baja”, agrega el oncólogo.

Explica el médico que al combinar un efecto terapéutico prolongado con una toxicidad muy baja, los pacientes logran vivir más y tienen una vida diaria prácticamente normal.

Según él, en comparación con la quimioterapia, en la mayoría de los casos la inmunoterapia duplica la sobrevida de los pacientes.

“Los pacientes que he tratado han respondido muy bien a la inmunoterapia. En algunos que llevan más de dos años con la medicación hemos visto desaparición de la enfermedad y de las lesiones metastásicas secundarias, casos que en pacientes de quimioterapia o radioterapia son anecdóticos”, dice Richardet.

Otros avances

Hay muchos avances de inmunoterapia en cáncer de mama, en pacientes jóvenes con tumores que no dependen de la estimulación hormonal.

Recientemente se aprobó en cáncer de vejiga, que no tenía hasta el momento una forma de tratarlo. Se está avanzando mucho en los tumores de esófago, gástricos y de páncreas.

Otras ventajas

“La mayor ventaja de la inmunoterapia es que no tiene la toxicidad de otros tratamientos, que es el miedo que tienen muchos pacientes con cáncer cuando se acercan a su médico: “Doctor se me va a caer el cabello”, “Voy a vomitar mucho”, “Esto me va a tirar a la cama”, “No voy a poder trabajar”.

Otra ventaja es que el paciente puede llevar una vida normal, trabajar y sostener a su familia. Por ejemplo, es ideal para las mujeres en las que es muy frecuente el cáncer de pulmón, pues suelen ser jóvenes y tener hijos, al mejorar su calidad de vida.

“No sé aquí en Colombia, pero en Argentina hay muchos pacientes que no se someten a quimioterapia por el miedo a los síntomas, así que la inmunoterapa viene a ser una buena opción”, anota Richardet.

Causas

“La causalidad del cáncer es multifactorial. Primero porque la expectativa de vida en la mayoría de los países avanzó mucho; en las mujeres es de 80 años y en los hombres entre 72 y 73 años. Eso hace que tengamos más riesgo de desarrollar todo tipo de enfermedades, no solamente oncológicas”, argumenta el oncólogo.

“Segundo porque a pesar de que ya sancionaron la Ley Antitabaco y que hay una pelea contra las tabacaleras, hemos visto que los tumores de pulmón no han disminuido porque la gente sigue fumando. Y el cigarrillo es un causal directo del cáncer de pulmón, de riñón y de vejiga”, añade.

El aumento de la obesidad es otra de las causas según el médico. En estos últimos años se ha demostrado que los pacientes obesos y con mayor índice de masa corporal son más propensos a desarrollar tumores de colon, de mama y de riñón. Estudios demuestran que mientras mayor sea el índice de masa corporal en una persona, mayor riesgo va tener de sufrir ese tipo de enfermedades. Mujeres que después de haber tenido un antecedente de cáncer de mama aumentan mucho de peso, tienen después más riesgo de recaer.

“La gente piensa que el cáncer es lo que más muertes produce en el mundo y en realidad son los accidentes cardiovasculares, la obesidad y los accidentes de tránsito”, concluye.