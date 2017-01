Gobierno británico no cancelará visita de Donald Trump, a pesar de las protestas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había anunciado que cuando iniciara su gobierno comenzaría a construir un muro con México para frenar la inmigración ilegal y que el país vecino pagaría por la obra de una manera u otra.

El gobierno británico afirmó este lunes que no anulará la visita de Estado de Donald Trump, como piden más de un millón de firmantes y numerosos políticos, incluyendo conservadores, indignados por sus últimas medidas.

"La bien documentada misoginia y vulgaridad de Donald Trump le descalifica para ser recibido por Su Majestad o el príncipe de Gales", afirma la petición, creada antes del decreto de Trump que impide la entrada a Estados Unidos a los refugiados y a ciudadanos de siete países, pero cuyos firmantes crecieron como la espuma tras la medida, hasta alcanzar casi 1,4 millones este lunes (https://petition.parliament.uk/petitions/171928).

Un portavoz de Theresa May explicó que "la primera ministra cursó una invitación en nombre de la reina, y le complació hacerlo. Estados Unidos es uno de los aliados más estrechos de este país, y tenemos ganas de recibir al presidente este año".

El ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, estimó que "se le debe conceder una visita de Estado al presidente de nuestro aliado más estrecho e importante", y que "demonizar" a Trump servirá para "conseguir lo contrario" de lo que se pretende.

May fue la semana pasada la primera mandataria extranjera recibida por el nuevo presidente estadounidense, en un momento en que Londres busca sustituir a sus socios europeos tras la decisión de abandonar la Unión Europea.

Los firmantes quieren que se rebaje el rango de la visita, actualmente el más alto.

Los invitados a una visita de Estado son huéspedes de la reina en el palacio de Buckingham durante dos noches, y disfrutan del mayor despliegue protocolario. La avenida que conduce al palacio se engalana con grandes banderas del país del mandatario, la reina llega con el invitado en carroza y le ofrece un gran banquete.

El último mandatario en disfrutar de tal honor fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos. No hay fecha para la visita de Trump, pero se especula que podría ser en torno a junio-julio.

La invitación fue cursada durante la visita de May a la Casa Blanca, en la que ambos mandatarios mostraron gran sintonía, el presidente llegó a tomar la mano de la premier y abundaron las sonrisas.

'You are not welcome here'

"No es bienvenido aquí, señor presidente" ("You are not welcome here, Mr. President"), tituló en portada el tabloide The Daily Mirror, mientras figuras de todo el arco político, incluso del Partido Conservador de la primera ministra expresaban su repulsa a la visita.

Fue el caso de la diputada conservadora Sarah Wollaston, que dijo que las visitas de Estado deberían reservarse a líderes que hubieran hecho una contribución positiva. "Eso no incluye a Trump", escribió en el diario The Guardian.

La líder de los conservadores escoceses y figura pujante en el partido, Ruth Davidson, estimó que "la visita del actual presidente de Estados Unidos no se ajustaría de ningún modo a las mejores tradiciones" de este tipo de actos, recordando que tienen como propósito "celebrar la amistad y los valores compartidos entre ambos países".

"Deberíamos preguntarnos, en el Reino Unido, si vamos a hacer eso por un hombre que no respeta a las mujeres, desprecia a las minorías, valora poco a los homosexuales, no siente compasión por las personas vulnerables, y cuyas políticas se enraízan en una retórica de división", dijo a la BBC otra política conservadora, Sayeeda Warsi, musulmana y miembro de la Cámara de los Lores.

Se da la circunstancia de que un diputado conservador que tiene la doble nacionalidad iraqui-británica, y cuyos hijos estudian en Estados Unidos, podría verse afectado por el decreto de Trump.

Este prohíbe el ingreso a Estados Unidos de refugiados durante 120 días, sea cual sea su origen, y durante 90 días a personas originarias de siete países musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

"Me entristece enterarme de que se me prohibirá la entrada en Estados Unidos por mi país de nacimiento", escribió este diputado, Nadhim Zahawi.

En la misma situación estaba el campeón olímpico británico nacido en Somalia, Mo Farah.