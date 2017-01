Diez pensamientos que impiden que sus metas se hagan realidad

Alice Walker, escritora norteamericana y ganadora del Pulitzer escribió: la forma más común por la que las personas renuncian a su poder es pensando que no tienen ninguno.

Cada día, incluso desde antes de abrir los ojos, una persona toma más de 35.000 decisiones desde cosas tan simples como qué ponerse, hasta algunas tan trascendentales como con quién casarse o cuándo tener hijos.

Algunas decisiones son positivas pero no todas son acertadas y eso también influye en el desenlace de las cosas.

La clave del éxito está en la percepción de lo sucedido y la capacidad de reponerse y aprender de los errores.

“He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiando en mi para ganar el partido con un tiro ganador y fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Y es por eso por lo que tuve éxito”, confesó la leyenda del baloncesto Michael Jordan.

Imaginar algo es el primer paso para hacer que pase. A continuación presentamos diez pensamientos que pueden estar impidiendo que sus metas se hagan realidad.

1. “Otra vez es lunes”

Cada día resulta una nueva oportunidad. Sentir pereza de abrir los ojos es casi lo mismo que sentir pereza de estar vivo. En promedio, cada año mueren 400 personas fallecieron al caerse de la cama, casi el doble de las personas que pierden la vida en un vuelo. Así que en lugar de quejarse por las próximas 24 horas, debería agradecer seguir respirando.

2. “Si no me levanto nadie lo nota”

Cada persona tiene una función. Todos hacen parte de un sistema. Aunque muchas veces el trabajo o sus relaciones personales puedan parecer monótonas, cuando alguien no está, así sea solo que para sonreír, sí hace falta. Si aún siente que su existencia pasa desapercibida, haga algo para que esto cambie, tanto en su mente como su entorno.

3. “Soy demasiado bueno”

¿En qué utiliza su talento? Se trata del efecto Dunning Kruger y es cuando un individuo se cree más inteligente o con más conocimiento que otros. Si sus capacidades están sobrevaloradas, exija reconocimiento y si quiere ir más allá, ayude a otros, el efecto que tiene la bondad y el compartir en la mente motiva a seguir haciendo las cosas.

4. “Esta vida no tiene gracia”

Algún día terminará siendo el último . “Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona“, decía Steve Jobs. Cada día usted es el único responsable de lo que sucede en su cerebro. ¿Qué papel quiere tener, el de protagonista o el de extra sin libreto? Vístase como si fuera una ocasión especial y no rechace el postre.

5. “Mejor mañana”

Hoy es el mejor momento. Esto ocurre generalmente cuando de empezar el gimnasio de se trata. Si sigue postergando sus planes nunca los llevará a cabo. El constante miedo a lo desconocido es una de las principales barreras mentales. Si en lugar de abrazar la almohada se imagina logrando el tiempo perfecto en una carrera o con un cuerpo mucho más sano, de seguro encontrará las fuerzas para decirle adiós a la cobija. Esto lo debe poner en práctica a diario.

6. “No tengo nada que ponerme”

No se vista para los demás, vístase de fiesta. Este es un pensamiento recurrente, especialmente en las mujeres. Planear desde la noche anterior lo que usará le ayudará a emplear mejor el tiempo en la mañana haciendo algo de ejercicio o meditación. Si de verdad no tiene nada que ponerse, regale todo eso que no le gusta y compre cosas que le hagan sentir bien.

7. “Aquí estoy cómodo y seguro”

El peligro de la zona de confort. El aburrimiento es un factor para la infelicidad, que puede ser fácilmente combatido con nuevas experiencias. Es muy meritorio alcanzar una posición soñada, pero las metas no deben detenerse. Cuando cumpla un sueño o un objetivo piense qué viene a continuación, de lo contrario su vida será

como una banda musical con un solo éxito en la radio.

8. “Todo me sale mal” Usted escribe el libreto de su vida. Pensar que es la persona más triste del planeta o reconocer “esto sólo me pasa a mí”, le atribuye todas las desgracias de la historia de la humanidad. ”La vida es un 10 % de lo que me pasa y un 90 % de cómo reacciono ante ello”, Charles Swindoll. ¿Qué pasa si en lugar de llorar intenta reír? 9. “No soy bueno en eso” ¿Cómo saberlo si nunca lo intenta? Uno de los hábitos de las personas exitosas es aprender algo nuevo a diario, ya sea una palabra o una costumbre, de esta forma se ponen a trabajar todas las partes del cerebro. “Dibujar con las dos manos al mismo tiempo, hacia adentro, afuera, arriba y abajo, estimula la escritura, la concentración y la motricidad fina. 10. “Es la vida que me tocó” Admítalo: ¡Es la vida que usted eligió! La felicidad consiste en apreciar lo que tiene y perseguir su felicidad. Agradecer es una buena costumbre, al igual que la ley del merecimiento, pero el lugar donde estuvo ayer no condiciona el lugar en el que estará mañana.