Dietas y consejos para tener una vida más equilibrada

Expertos dan recomendaciones para vivir sanamente. La periodista Ana María Echeverri las compila en su libro ‘Pioneros de la medicina alternativa’.

Especial para El País

“Corría la década del 80 cuando mi cuerpo comenzó a comportarse de manera extraña. En la mitad de la noche piernas y brazos se iban poniendo tensos hasta quedar inmóviles, el diagnóstico era neuropatía periférica”. Así inicia su libro la comunicadora social Ana María Echeverri.

Lograr superar estas dificultades para ella no fue fácil, pues acudió en repetidas ocasiones a diferentes especialistas que no encontraban solución a su problema. Incluso, llegaron a decirle que su enfermedad no tenía cura y que al cabo de cuatro años estaría en una silla de ruedas.

Ana María cuenta que al escuchar esa noticia se quedó estupefacta. “Intenté digerir lo que me acababan de decir, me despedí y salí del consultorio de ese médico para nunca más volver”, recuerda la periodista, quien ha trabajado para Telepacífico.

Estando en la búsqueda de soluciones le recomendaron que viajara a Cali para visitar al médico Arturo O’byrne, un especialista que utiliza la medicina alternativa para curar a sus pacientes.

La salud consiste en tratar de obtener el máximo equilibrio dinámico con el mínimo de tendencia a factores que te lo puedan alterar. Si como sano, vivo sano.

La medicina alternativa es una práctica que afirma tener los efectos sanadores de la medicina tradicional, pero que no está apoyada por pruebas obtenidas mediante el método científico, por lo que su efectividad no ha sido probada más allá de los testimonios de los pacientes que han encontrado alivio en ella.

La mente es capaz de transformar nuestra realidad, y en esa medida, ella y nuestras emociones juegan un papel fundamental.

La medicina alternativa utiliza un amplio rango de prácticas, productos y terapias. Es decir, que se incluyen prácticas nuevas y tradicionales como homeopatía, naturopatía, quiropraxia, curación energética, varias formas de acupuntura, medicina tradicional china, medicina ayurvédica, curación divina, junto a otros tratamientos que no son parte de la medicina científica. Estos tratamientos dependen de los elementos de la naturaleza y poseen menos sustancias químicas que la medicina tradicional.

Al conocer lo que hace la medicina alternativa Ana María depositó la confianza en varios especialistas. Aquí, algunas recomendaciones de los expertos.

Santiago Rojas El reconocido especialista manifiesta que lo importante no es solo dormir, sino dormir bien, que va más allá de estar activo y ser más productivo en el día a día. Se trata de prevenir las consecuencias irreversibles a largo plazo de dormir mal porque “no dormir bien puede favorecer que se presenten enfermedades tan severas como el alzhéimer y el deterioro cognitivo”. También destacó unas de sus principales terapias para sanar, la floral y la de poliedros, en esta última, en lugar de usarse las manos para curar, se utilizan elementos creados por el hombre: formas geométricas basadas en estructuras arquetípicas con las que se puede organizar la energía de las personas. “Lo único que hacemos es reorganizar el funcionamiento natural de la energía y de esta manera el organismo se autorregula”, aclara Santiago Rojas. Para iniciar el tratamiento el médico escucha y analiza al paciente.

Edgardo Maya Una de las prácticas que más recomienda el médico caleño es la danza. “Para mí la esencia del trabajo con el cuerpo físico es la danza, la que sea, desde el reggaetón hasta la danza del seviche. El cuerpo humano sana por medio de la danza, se expresa, crece, se conecta, se comunica y descarga la energía acumulada”, manifiesta el especialista. Otro de los aspectos que recomienda Edgardo Maya para llevar una vida tranquila es gestionar las emociones, es decir, convertirla en algo diferente, es ver su origen, es sentirla, es expresarla, por eso aconseja que cuando se tenga mucha rabia repetir varias veces ”yo no tengo rabia, yo no tengo rabia”. Según el experto esto terminará funcionando porque la mente construye el universo que está alrededor, entonces funciona desde el ángulo de la plasticidad del cerebro. Finalmente, Maya aconseja tener diariamente una práctica espiritual que nos tranquilice, nos prepare y nos apacigüe la ansiedad que nos produce el miedo a morir, y recomienda hacerle una novena a San José.

Elsa Lucía Arango La médica manizalita recomienda tener dietas sin azúcar refinada o disminuida al máximo, ya que según sus conocimientos, todo lo que sea refinado es malo. La experta aconseja también disminuir el consumo de harina de trigo blanca debido a que el trigo refinado es uno de los factores que inflaman el intestino, alteran todo el sistema inmunitario y puede generar, según la genética de cada persona, muchas enfermedades. De igual manera es de vital importancia no alimentarse con comidas de paquetes, de lata o embutidos. Como recomendación son importantes las dietas de nueces, almendras, marrones, lenteja y fríjoles en porciones justas; y añadir cereales como el arroz integral, la avena y la quinua. La doctora recomienda no comer en exceso y llenar las tres cuartas partes del estómago para facilitar el proceso digestivo. Por eso es importante desayunar con una proteína (puede ser un huevo cocido), acompañada por un vaso de té.