“El Alcalde nunca me dijo que no quería que yo presidiera el Concejo”

Tania Fernández, presidenta del Concejo de Cali.

Con el objetivo de trabajar por mejorar la imagen del Concejo de Cali, tarea que sabe no es fácil, Tania Fernández Sánchez asumió el viernes las riendas de esa Corporación, convirtiéndose en la segunda mujer que lo hace en los últimos 30 años.

La Concejal del Partido de la U, quien se estrenó el año pasado en la curul, asegura que cuenta con la suficiente experiencia administrativa para estar al frente de la Corporación y que no se dejará manejar de nadie, al tiempo que añade que ella no puede llegar a cambiar todo como si tuviera una varita mágica.

Fernández dijo, además, que si bien es cierto que el año pasado se le aprobaron la mayoría de los proyectos al alcalde Maurice Armitage, eso no fue a cambio de prebendas, tras reconocer que en este momento las relaciones con el Gobierno local están bien, pero que el control político será mayor para que el ciudadano tenga respuesta de la Administración.

¿Cuál va a ser su prioridad este año al frente de la Presidencia del Concejo de Cali?

Hay muchos temas, pero se deben continuar con los procesos que venían anteriormente, como la participación ciudadana, que es fundamental y hay que organizarla un poco en los proyectos de acuerdos.

Vamos a modificar el Plan Estratégico del Concejo para que los controles políticos tengan conclusiones, investigación de la Contraloría y Personería y que haya respuestas para la comunidad.

Tenemos que lograr que la Administración Municipal conteste por escrito las peticiones de los ciudadanos, eso no se puede quedar en solo escuchar al ciudadano sino que tenga una respuesta del Gobierno.

Este año tenemos planeado hacer dos cabildos abiertos, no se pueden hacer más. Hay que seguir con los acercamientos con las JAL y las juntas comunales, que son clave para la participación ciudadana.

Internamente organizar muchas cosas. Seguir con el proceso de acreditación de la calidad y mejorar el ambiente laboral, ya me reuní con los trece sindicatos del Concejo.

¿Hoy la participación ciudadana es un canto a la bandera?

No está organizada. Tampoco es un canto a la bandera como tal, porque sí escuchamos las inconformidades de los ciudadanos frente a los proyectos, pero hoy no existe una respuesta de la Administración a esas peticiones.

¿A qué atribuye usted que el Concejo esté tan desprestigiado?

Tenemos que trabajar sobre la imagen corporativa del Concejo y esa es mi misión. La idea es volver a los barrios y hacer los cabildos abiertos, eso marca identidad.

La gente no sabe lo que el Concejo hace, hay una desinformación al ciudadano, al líder que no conoce qué estamos haciendo, cuántos proyectos aprobamos. Por ejemplo, el año pasado se aprobaron 20. O sea que estamos trabajando y hacemos un control político permanente, pero la ciudadanía lo desconoce.

La comunidad no sabe todo lo que hacemos y se trabaja, los estudios son técnicos y serios, como ocurrió con el Plan de Desarrollo, donde logramos cosas importantes, hemos estado haciendo cosas por la comunidad. Creo que falta un plan de choque y anunciar lo que estamos haciendo.

Usted plantea un plan de choque para cambiar la imagen del Concejo, ¿pero no cree que el comportamiento de algunos concejales también incide en el deterioro de esa imagen?

Sí, pero yo pienso que hay concejales que tienen una historia y hay otros muy buenos. La experiencia no se improvisa y eso es importante. También estamos los que llegamos nuevos a aprender y a tratar de hacer las cosas bien. No es fácil, como tampoco lo es llegar a cambiar todo con una varita mágica, pero hay cosas por hacer. Necesitamos que la Contraloría y la Personería nos digan lo que se logró de los debates que hicimos, es decir que el control político deje resultados.

Las relaciones con el Alcalde de Cali tuvieron el año pasado altibajos, pero al final parece que terminaron bien, pues le aprobaron prácticamente casi todos los proyectos que presentó. ¿Van a seguir en esa tónica?

Sí, estoy convencida de eso. La verdad, estamos en una relación fluida con el Alcalde y de respeto con los secretarios, de querer trabajar por Cali, se los hemos demostrado al Gobierno y lo hemos acompañado en casi todos los proyectos. La idea es continuar trabajando por Cali. Esto no es ni del Alcalde ni de los concejales. Nosotros somos aves de paso y queda la ciudad, la comunidad, el caleño como tal. Y vamos a continuar trabajando.

Teniendo en cuenta el tire y afloje que hubo durante algunos meses entre Concejo y Gobierno, ¿a cambio de qué de un momento a otro le aprobaron casi toda la agenda de proyectos al Alcalde? Se dice que hubo ‘mermelada’...

No, para nada. El Concejo hizo un estudio serio de los proyectos, en el presupuesto. Por ejemplo, se hicieron muchas jornadas, concejales que no éramos de la Comisión de Presupuesto acompañamos su estudio de manera técnica. No se puede decir que todo se hizo a pupitrazo o para favorecer a alguien. Hemos estudiado temas de ciudad y esos proyectos van a servir muchísimo.

¿Y por qué cree, según se supo el año pasado, que el Alcalde se resistía a que usted fuera la Presidenta del Concejo?

El Alcalde nunca me dijo que no quería que fuera Presidenta del Concejo. Hemos hablado desde diciembre y está contento con mí Presidencia y vamos a hacer un buen trabajo.

Pero lo que se comentaba en ese momento era que se temía, por algunos roces que hubo entre el Alcalde y la Gobernadora, que esta, por ser usted de su grupo político, fuera a influir en algunas decisiones en el Concejo. ¿Será así?

No, para nada. La doctora Dilian Francisca tiene su espacio en la Gobernación del Valle y ha respetado al Alcalde, que también tiene su espacio en Cali, y Tania Fernández tiene su espacio como Presidenta del Concejo y nos debemos a la ciudad.

¿Está el Concejo satisfecho con la forma como se está implementando la reforma administrativa del Municipio?

Tenemos que darle un compás de espera para que se implemente bien. Ya comenzó, pero tenemos que escuchar a los secretarios, saber cuáles son sus metas, qué van a hacer. Ahora que iniciemos las extras vamos a promover escuchar a los nuevos titulares de las secretarías que se crearon para saber cuáles son sus objetivos y la estrategia que van a seguir.

¿O sea que habrá control político a la reforma?

Sí, es nuestro deber hacer control político a todo y así se va a hacer.

A propósito de control político, esa es una de las funciones del Concejo, pero también es una debilidad porque no se hace rigurosamente y ni siquiera los funcionarios prestan atención al mismo…

Vamos a modificar el plan estratégico del Concejo, como ya dije, para involucrar a la Personería y la Contraloría, para que ese ejercicio no quedé allí en lo que dijo el funcionario y ya. Necesitamos que se hagan las investigaciones que corresponden en cualquier tema donde se haga control político y haya respuesta.

Pero el control político también es usado como mecanismo de presión contra los alcaldes, ¿cómo cambiar eso?

Si nosotros hacemos un control político, estudioso, técnico y nos preparemos para hacer un buen debate, pienso que eso se puede desvirtuar. Hemos hecho mucho control político en debates buenos y vamos a seguir en esa tónica.

En este periodo van a llegar importantes proyectos para la ciudad, entre ellos, el cobro de parqueo en vía pública para subsidiar el MÍO. ¿Se le van a medir a esa iniciativa?

El año pasado se aprobaron dos proyectos para subsidiar el MÍO y este año la Administración está hablando de ese nuevo proyecto. La verdad, si es para beneficio de la ciudad y para el tema de movilidad, me parece importante el cobro por parqueo, pero es un proyecto que hay que estudiar técnicamente, mirar cómo se va a implementar, observar modelos en otras ciudades, cómo lo están aplicando, reglamentar la tarifa de los parqueaderos públicos, que en Cali no se ha hecho, entonces hay muchas cosas por mirar y estudiar.

¿Cómo cree que debe ser la renegociación con los operadores del MÍO?

Metrocali está pasando por un duro momento. Tenemos que escuchar a la empresa para que nos diga qué ha pasado con los proyectos anteriores que se aprobaron, con los recursos, en qué se van a invertir. El Concejo se quedó esperando el informe del doctor Garrido, quien quedó en deuda con nosotros. Tenemos que conocer la estrategia que van a seguir.

¿Cómo califica el manejo que se le ha dado a Metrocali?

Hay muchas quejas, muchas irregularidades, pero hasta ahora no hay ningún ente de control que se pronuncie. El concejal Roberto Rodríguez hizo unas denuncias y como Presidenta del Concejo pedimos la documentación, pero son los organismos de control los llamados a verificar si esas denuncias son ciertas o no.

Este año se vence el contrato de alumbrado público con Megaproyectos, ¿considera que ese servicio debe seguir en manos de esa firma o lo puede retomar Emcali?

Tenemos que escuchar a las partes, hay mucha quejas, pero eso también irá a un debate de control político sobre cómo va y cuál ha sido el balance de esa concesión.

¿Cómo analiza la situación de Emcali?

Es muy delicada. Emcali tiene muchos problemas, pero uno no puede desconocer lo que se ha hecho. La doctora Cristina Arango ha tratado de hacer cosas en el tema de corrupción, le ha metido la mano en muchos aspectos, tanto las becas como los vehículos. Tiene problemas. El componente de Telecomunicaciones está arrojando pérdidas y tendrá que tomarse una decisión. El Alcalde deberá decidir si la escisión va a ir al Concejo. Siguen las pérdidas de agua y de energía. Hay muchos temas trascendentales de Emcali. Nosotros hicimos unos debates de control político y seguiremos en eso este año.

¿Pero es partidaria de la escisión de Telecomunicaciones?

A Emcali hay que salvarla, de una u otra manera, pero eso amerita un estudio con cifras que nos muestre cuál es la viabilidad del componente de Telecomunicaciones, que lo único que en este momento arroja es pérdidas.